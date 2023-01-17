Çevikel: Krediye ulaşım için bankalar sorumlu davranmalı

Türkiye Genç İş İnsan­ları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demir­taş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yöne­tim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Hazine ve Ma­liye Bakanı Nurettin Ne­bati’nin Kredi Garanti Fonu desteklerine ilişkin İstan­bul’da dü­zenlediği toplantıya ka­tıldı. Çevikel, fi­nansman des­tek paketinin etkili şekilde uygulanması noktasında bankaların sorumluluktan kaçınmaması gerektiğini dile getirdi.

Üretime, istihdama ve ihracata katkıda bulunan iş dünyasının kredi enge­line takılmaması adına et­kin şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydeden TÜ­GİAD Genel Başkanı Nilü­fer Çevikel, “Kredi paketi­nin, işletmelerin finansmana erişim sıkıntı­larının doruğa çıktığı bir dönemde hayata geçiril­mesi, isabetli bir karardır. Yeni anlayışın, uygula­maya da sorunsuz şekilde yansıması şart. Kararlar sonrası hem kamu ban­kalarına hem de özel bankalara kritik gö­revler düşüyor. Ban­kacılık sisteminin ne kadar sürede reaksi­yon göstereceği ve kredilerin yatı­rım, üretim, is­tihdam ve ih­racatı desteklemek için ne zaman kullandırıla­cağı büyük önem taşı­yor” diye ko­nuştu.

Çevikel, “25 milyar TL kefa­let limitine haiz EYT Destek Paketi ile 35 milyar TL limitine haiz İhracat Destek Paketi, özel­likle KOBİ’ler açısından faydalı sonuçları berabe­rinde getirebilir. Ancak bankaların yeni döneme uyumu ile ilgili muhtemel aksamalar, yatırımları frenleyecektir. Makroeko­nomik göstergeler ve piya­saların işleyişi göz önünde bulundurularak önümüz­deki süreçte ilave paket li­mitleri ile işletmelerin fi­nansman ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı