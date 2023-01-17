Çevikel: Krediye ulaşım için bankalar sorumlu davranmalı
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin Kredi Garanti Fonu desteklerine ilişkin İstanbul’da düzenlediği toplantıya katıldı. Çevikel, finansman destek paketinin etkili şekilde uygulanması noktasında bankaların sorumluluktan kaçınmaması gerektiğini dile getirdi.
Üretime, istihdama ve ihracata katkıda bulunan iş dünyasının kredi engeline takılmaması adına etkin şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydeden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Kredi paketinin, işletmelerin finansmana erişim sıkıntılarının doruğa çıktığı bir dönemde hayata geçirilmesi, isabetli bir karardır. Yeni anlayışın, uygulamaya da sorunsuz şekilde yansıması şart. Kararlar sonrası hem kamu bankalarına hem de özel bankalara kritik görevler düşüyor. Bankacılık sisteminin ne kadar sürede reaksiyon göstereceği ve kredilerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı desteklemek için ne zaman kullandırılacağı büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Çevikel, “25 milyar TL kefalet limitine haiz EYT Destek Paketi ile 35 milyar TL limitine haiz İhracat Destek Paketi, özellikle KOBİ’ler açısından faydalı sonuçları beraberinde getirebilir. Ancak bankaların yeni döneme uyumu ile ilgili muhtemel aksamalar, yatırımları frenleyecektir. Makroekonomik göstergeler ve piyasaların işleyişi göz önünde bulundurularak önümüzdeki süreçte ilave paket limitleri ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı
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