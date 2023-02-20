Çevikel: Depremzede iller kalkınmada öncelikli olmalı
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 11 ilimizi etkisi altına alan ve binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan deprem felaketinin, bölgenin ekonomik hayatına da büyük darbe vuracağını söyledi. Depremin büyük bir göç tehlikesini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Çevikel, bölgede yaşamın yeniden normale dönmesi için güvenli yerlerde kalıcı konutların hızlıca yapılması ve bölgenin ‘Kalkınmada Öncelikli 6. Bölge’ konumuna getirilmesi gerektiğini söyledi.
Göç önlenmeli
Depremden etkilenen Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerin sanayide güçlü, büyük oranda ihracat yapan ve istihdam yaratan kentler olduğuna dikkat çeken Başkan Çevikel, “Aynı zamanda Ege ve Marmara bölgesindeki birçok sanayi kuruluşu da bu illerden ürün tedarik ediyor. Yani ülke ekonomisi ve ihracatı için stratejik önem taşıyorlar. Konutlardaki yıkımın aksine buralardaki sanayi tesislerinde elektrik, su, doğalgaz gibi alt yapı sorunlarının dışında bir hasar yaşanmadı. Ancak göç nedeniyle bölgedeki firmaların istihdamla ilgili büyük sorunları olacak. Bu sebeple göçün bir şekilde önlenmesi lazım” diye konuştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti ile birlikte kalıcı konut kampanyası için Adıyaman’a gittiklerini belirten Nilüfer Çevikel, kalıcı göçü önlemek için güvenli bölgelere derhâl kalıcı konutların yapılması ve bu illerin ‘Kalkınmada Öncelikle 6. Bölge’ konumuna getirilmesi gerektiğini söyledi. Çevikel, “Belli bir süre bu illerdeki sanayicilerden ve çalışanlardan kesilen vergi ve primlerin kendilerine verilerek, bölgenin çalışan ve işveren açısından cazip ve avantajı hale getirilmesi gerekiyor.