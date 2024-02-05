BUÜ ile GÜMTOB arasında işbirliği protokolü

BUÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitesi vizyonuna yakışacak şekilde yürütülen akademik çalışmaların geliştirilmesi ve toplumsal projelerde aktif rol alınması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Yürütülen Üniversite-Sanayi veya Üniversite-SİAD işbirliklerinin kendilerine olumlu anlamda geri dönüş sağladığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “İmzaladığımız protokoller sayesinde yüksekokullarımız nezdinde uygulamaya dönük eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması ve öğrencilerin mezuniyete en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra işbirliklerin kendi araştırma ekosistemimize de ciddi katkıları oluyor. Buradan projeler ve Ar-Ge çalışmaları çıkıyor. Bilgiyi veriye dönüştürmek için verdiğimiz çabaların bir karşılık bulduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

İşsizlik sorununa çözüm

GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç ise “Yaklaşık 40 yıllık bir birliğiz. Üyelerimizin sayısı 252’yi buldu ve toplam 25 bin çalışanımız var. Burada öğrencilerimizin isteği ve yöneticilerimizin talebi nedeniyle mevcut istihdam sorunumuzu çözebileceğimizi gördük. En büyük hedefimiz GÜMTOB’u istihdam merkezi haline getirebilmek. Sektör temsilcilerimiz bizleri hemen hemen her gün arıyor ve personel talebinde bulunuyor” dedi.

Herkes kazançlı çıkacak

BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın da işbirliğinin iki yönünün bulunduğuna işaret ederek; “İlk olarak Prof. Dr. Aylin Poroy hocamızın yürütücüsü olduğu Re-Model projesi çerçevesinde özel bir işbirliği yapacağız. GÜMTOB’a akademik destek vereceğiz, onlardan da devam eden çalışmalara dair destek alacağız. İkinci olarak ise meslek yüksekokullarımızın turizm programlarında eğitim alan öğrencilerimiz için kapsamlı bir ortak çalışma yürüteceğiz. Gençlerin staj, işyeri uygulama dersleri ve istihdamları konusunda dernek üyeleriyle irtibat halinde olacağız. Sonuç olarak bu protokolden üniversitemiz, derneğimiz ve öğrencilerimiz kazançlı çıkacak” diye konuştu.