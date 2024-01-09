BUTTİM’in 2024 parolası: İnovasyon

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, BUTTİM’in 2024 yılında inovasyona odaklanacağını ve parolasının da ‘inovasyon’ olacağını söyledi. Bursa’nın ulusal ticari hacmini yükseltmek üzere ulusal ve uluslararası pazarlarda çalışmalarını sürdüren BUTTİM’in ticari katkılarının yanı sıra geleceğe dönük önemli projeler hazırlıyor. Şengül, “Sürekli değişen ve gelişen dünyada ayakta kalmak ve öne çıkmak adına ‘inovasyon’, üzerinde durmamız gereken bir kavramdır” dedi.