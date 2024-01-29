BUSİAD’dan Rektör Çağlar’a ziyaret

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu ve BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ı ziyaret ettiler. Ziyarette, Prof. Dr. Çağlar, teknoparkı büyütmek istediklerini bunun için Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ile görüşme halinde olduklarını kaydetti. Prof. Dr. Çağlar, BUSİAD’ın çalışma komitelerine destek vermek istediklerini de belirtirken, “Mayıs ayında bir arama konferansı da düzenleyeceğiz. Bursa’ya katkı koymak istiyoruz” dedi.

BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ise ziyarette, “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” başlıklı Bursa Vizyonu çalışması hakkında bilgi verdi. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu da dijital dönüşüme dikkat çekerek, “Multidisipliner konu olması sebebiyle, üniversitenin tüm bölümlerini kapsayacak endüstri 4.0 konusunu yönetecek Dijital Dönüşüm Koordinasyon Merkezi kurulmasını öneriyorum” dedi.