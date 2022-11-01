BUSİAD’dan enerjide öz tüketim vurgusu

BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu tarafından or­ganize edilen “Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Sektöründe Gelişmeler ve Sanayicilerimizden Bek­lentiler”’ Paneli BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi.

BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu Başkanı İsmail Önol’un moderasyonunda gerçekleştirilen panelde konuşan Pekintaş Grup CEO’su Özhan Olcay, Türki­ye’de enerji fiyatı­nın 25 euro cent, Batı Avrupa’da 75, Doğu Avrupa’da 65 euro cent oldu­ğunu söyleyerek sözlerine başladı. Olcay, üretim mali­yetlerinin benzer olmasına rağmen, bu farklılığın önümüzdeki gün­lerde fiyatların artacağını gösterdiğini de söyledi.

Bu şartlar altında, öz tüketimin bir seçenek ve ihti­mal olmaktan çıktığını, artık bir mecburiyet oldu­ğunu ifade eden Olcay, “Tüketim noktalarının aynı zamanda artık bir üretim noktası olması ulusal da­ğıtım sistemi için de önemli bir katkı olacak. Ayrıca, giderek artacak enerji maliyetleri karşısında kendi elektriğini üreten firmalar avantajlı konuma geçece­ğini söylemek kehanet olmaz” dedi.

Aplus Enerji Danışmanlık Kurucusu Ozan Kork­maz ise yakın zamanda bu fiyatlarla elektrik bula­mama noktasına gelinebileceğini kaydetti. Tavan fi­yatın tüketiciyi koruduğunu ancak elektrik yoklu­ğunu da getirileceğini kaydeden Korkmaz, o ne­denle öz tüketimin şart olduğunu kaydetti. Korkmaz bir sanayicinin bu şartlarda nasıl çatısını boş bıraktığını anlayamadığını da dile getirdi.

Türkay Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Geçmiş Dönem BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay da, Bursa’daki OSB’lerin çatıları­nın yüzde 20’sine denk gelen 3 mil­yon metrekare alanın güneş enerjisi santrallerine dönüştürülmesi halinde 300 mw güce ulaşılabileceğini ancak bunu başarama­dıklarını ifade ederek, eskiden 8-9 yılda geri dönüş vardı şimdi yüzde 60 daha pahalı olmasına rağmen geri dönüşümün 3 yıla düştüğünü de kaydetti.

Uludağ Elektrik Satış A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Tolga Aktoprak da, Türkiye’de enerji fiyatlarının de­ğişkenliğinin kendileri açısından da zorluk yarattı­ğını söyledi. Aktoprak, artık kendi elektriğini üreten bir sanayiciyle karşı karşıya olduklarını ifade ede­rek, “Prosumer denilen üretken tüketici var artık” dedi.