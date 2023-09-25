BUSİAD, iş dünyası için düzenlemeler istiyor
Bursa Sanayici ve İş insanları Derneği (BUSİAD) Yüksek Danışma Kurulu bir bildiri yayınladı. Bildiride, ihracatı kolaylaştıracak bir düzenleme talep edildi.
BUSİAD tarafından yayınlanan bildiride; “Pandemi döneminde enflasyonun artacağını öngörmüş ve buna göre tedbir alınması yönünde karar vericileri uyarmıştık.
Pandeminin doğasına uygun olarak beklenen enflasyonun düşürülmesi için atılması gereken adımlarda gecikildiği ortadadır. Özellikle geçen dönem uygulanan ekonomik model, sorunlara çare olmak yerine ekonomik yangını alevlendirmiştir. Faizi düşürme yaklaşımının, bizim gerçeklerimize uymadığı görülmüş ve yanlıştan dönülmüş olması, bizleri memnun etmiştir. Bursalı sanayici ve iş insanları olarak ülkemizin gelişmesine dün de bugün de yarın da katkı yapmaya hazırız. Tek isteğimiz, demokrasi, hukuk ve özgürlükleri yaşayan, ekonominin gerçekleriyle hareket eden bir anlayıştır. Bunların yerine getirilmesi halinde yayından fırlayan bir ok gibi Türkiye’nin hedefe kilitlendiği aşikardır. Karar vericilerden isteğimiz, ihracatı kolaylaştıracak, finansmana ulaşacak ve iş barışını sağlayacak düzenlemeleri yerine getirmeleridir” ifadelerine yer verildi.