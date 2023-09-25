BUSİAD, iş dünyası için düzenlemeler istiyor

Bursa Sanayici ve İş insanları Der­neği (BUSİAD) Yüksek Danışma Kurulu bir bildiri yayınladı. Bildiride, ihracatı kolaylaştıracak bir düzenleme talep edildi.

BUSİAD tarafından yayınlanan bil­diride; “Pandemi döneminde enflasyo­nun artacağını öngörmüş ve buna göre tedbir alınması yönünde karar vericileri uyarmıştık.

Pandeminin doğasına uygun olarak beklenen enflasyonun düşürülmesi için atılması gereken adımlarda geci­kildiği ortadadır. Özellikle geçen dö­nem uygulanan ekonomik model, so­runlara çare olmak yerine ekonomik yangını alevlendirmiştir. Faizi dü­şürme yaklaşımının, bizim gerçekleri­mize uymadığı görülmüş ve yanlıştan dönülmüş olması, bizleri memnun et­miştir. Bursalı sanayici ve iş insanları olarak ülkemizin gelişmesine dün de bugün de yarın da katkı yapmaya ha­zırız. Tek isteğimiz, demokrasi, hukuk ve özgürlükleri yaşayan, ekonominin gerçekleriyle hareket eden bir anlayış­tır. Bunların yerine getirilmesi halinde yayından fırlayan bir ok gibi Türki­ye’nin hedefe kilitlendiği aşikardır. Ka­rar vericilerden isteğimiz, ihracatı ko­laylaştıracak, finansmana ulaşacak ve iş barışını sağlayacak düzenlemeleri yerine getirmeleridir” ifadelerine yer verildi.