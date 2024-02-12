BUSİAD'ın İktisadi Yönelim Anketi açıklandı

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, ankete katılan firmaların bir önceki çeyreğe göre performanslarının ortalama olarak zayıfladığı, imalat sanayinde ise daha olumlu bir seyir olduğu gözlendi. Firmalar, gelecek altı aylık süre içinde performanslarında ılımlı bir düzelme beklentisi içinde. Anket sonuçlarına ilişkin yapılan değerlendirmede, şu noktalara dikkat çekildi: “Ankete katılan firmalar, önümüzdeki üç ayda istihdam düzeyinde bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak olumsuz yönde ılımlı bir değişim beklemektedir. Önümüzdeki 6 ay boyunca ücretlere ilişkin maliyetlerin artması beklenirken, imalat sanayinde söz konusu beklenti daha güçlüdür.

Yatırım isteği yatay, karlılık azalıyor

*Firmalar açısından gelecek 12 ayda, geçmiş 12 aya kıyasla makine-teçhizat yatırımlarının bir önceki çeyreğe göre yatay görünüm sergilediği görülmektedir.

*İhracat yapan firmaların, son 3 aylık ihracat siparişleri bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak artarken, gelecek 3 ay için de söz konusu eğilimin sürmesi beklenmektedir.

*İmalat sanayinde ortalama olarak faiz riskinin bir önceki çeyreğe göre azalış gösterdiği gözlenmiştir. Kur riski ortalama artış gösterse de, ankete katılan firmaların önemli bir kur riski taşımadıkları görülmektedir.

*Firmaların finansman ihtiyacı geçmiş 3 aya kıyasla bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalmıştır.

*Firmaların karlılık düzeylerinde bir önceki çeyreğe nazaran ortalama olarak azalış yönünde bir değişim gözlenmiştir.”

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, işgücü maliyetlerinin iş yapmayı giderek zorlaştırdığını ifade ederek, “Üretim ve hizmet, çalışanlarsız gerçekleştirilemez elbette. Ancak, gelinen nokta istihdamın artması ya da bu haliyle sürdürülebilmesi açısından çok da iç açıcı değil. Ücretlerin artışı üretimin durmadan devam edebilmesini sağlayacak düzeyde olmalı. Özellikle tekstilde yaşadığımız istihdam kaybı için acil çözümler üretilmeli” dedi.