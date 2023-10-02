Bursa’da Balkan Ülkeleri Zirvesi
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRK¬SİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle organize edilen 2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu BTSO’da yapıldı.
Balkan ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin konuşulduğu 2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Hasan Öztürk ve Selçuk Türkoğlu ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca forumda, Hırvatistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya’nın Ankara Büyükelçileri de hazır bulundu.
“Ekonomik işbirlikleri
önem taşıyor”
Ülke sunumları ve panel olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını yapan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Coğrafya kaderdir ve bu coğrafyada hep beraber yaşıyoruz. Bu yüzden komşuluk çok önemli ve ülkeler arasındaki komşuluk ilişkilerinin başında da ekonomik iş birlikleri gelmektedir. Dünya ticaretinin merkezinde yer alan Balkan ülkeleri olarak birlikte yapabileceğimiz çalışmalar büyük önem taşıyor’ demiştik. Bu görüşü muhafaza ediyoruz. Bölgemizin huzur adası olması, ekonomik işbirliklerimiz coğrafyamız için çok önemlidir ve bunun devamlılığını sağlamak hepimizin önceliği olmalıdır” şeklinde konuştu.
“Balkan ülkeleri ile yakınlık önemli bir avantaj”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, “Son yıllarda yaşanan kırılmalar ve pandemi ile birlikte komşu ülkelerle ticaret büyük önem taşımıştır. Bölgesel paktlar ekonominin en önemli itici gücü olmuştur. Balkan ülkelerinin tamamı ile asırlar öncesinden başlayıp günümüze kadar uzanan yakın ilişkimiz bir avantajdır. Bugün Bursa’nın önemli bir girişimci profilini Balkan ülkelerinden gelen vatandaşlarımız oluşturmaktadır” dedi.
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Ekim 2023