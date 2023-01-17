Bursa UTEP tekstilcileri bir araya getirdi

Etkinliğin açılışında konuşan UTEP Bursa Şubesi Başkanı Ömer Kula, “Bizler, medeniyetimizin ışığında, yüzyılın yöntem ve gelişmelerini takiple, yenilikçilik ve katma değer eksenli yaklaşımı benimsemekteyiz. Katılımcılarına hem yerel hem de uluslararası alanda fayda temelli, gelecek kuşaklara da aktaracak vizyonu içeren ticaret ve ticari anlayışı geliştirmek platformumuzun ana amacıdır” dedi.

Kula sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimiz paydaşlarımızı ve üyelerimizi büyüterek geleceğe taşıyabilmek, onların global markalar üretmelerine destek olmak, sosyal projelerle tanınırlıklarını artırmak, yeni buluşlara öncülük etmek, ülkemizin ticari hacmine en yüksek katkıyı vermek, Ar-Ge destekleriyle çağı önceleyen teknik eğitim ve yeni iş geliştirme modelleriyle üreten Türkiye’nin yapı taşlarına katkı bulunmak. Bizimle aynı fikri paylaşan tüm iş insanlarımızla fayda ekseninde UTEP çatısı altında buluşmayı arzuluyoruz.”

Programda konuşan Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Kaplan ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi de UTEP’in çalışmalarından övgüyle bahsetti. Etkinlikte KOSGEB ve banka destekleri konusunda sunumlar yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.