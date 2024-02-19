Bursa Ticaret Borsası’nda işlem hacmi rekoru

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), ortaya koyduğu vizyoner projeler ve üyelerinin katkılarıyla tescil işlem hacmi rakamlarında yeni bir başarıya imza attı. 2023 yılı tescil işlem hacmi rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yüksek enflasyonun neden olduğu girdi maliyetlerindeki artışa karşın, tescil işlem hacminin bir önceki yıla göre yüzde 89 artışla 32 milyar 720 milyon liraya yükseldiğini açıkladı.

En çok işlem gören ürünlerde zirve zeytinin

Borsa kotasyonuna tabi ürünler arasında 2023 yılında en çok işlem gören ürünün 8 milyar 667 milyon lira ile zeytin olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, diğer ürünlerin sırasıyla 5 milyar 315 milyon lira ile yaş sebze-meyve, 5 milyar 4 milyon lira ile et, 2 milyar 740 milyon lira ile canlı hayvan ve 1 milyar 474 milyon lira ile mısırın olduğunu kaydetti.

Başkan Özer Matlı, ülke tarımının geleceği olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası’nda da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını açıkladı. TÜRİB ELÜS Piyasası’nda, alım-satım olmak üzere 12 aylık işlem hacminin geçen yıla kıyasla yüzde 31 artarak 1 milyar 403 milyon liraya yükseldiğini kaydeden Özer Matlı, acente kaydında en çok işlem gören ürünlerin sırasıyla mısır, buğday, arpa, zeytin ve yulaf olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bursa TB’de en çok işlem gören 5 ürün

Zeytin 8.667.522.859 TL

Yaş Sebze-Meyve 5.315.132.571 TL

ET 5.004.057.634 TL

Canlı Hayvan 2.740.045.466 TL

Mısır 1.474.798.229 TL