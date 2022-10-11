Bursa TB’de 3’üncü Matlı dönemi

Bursa Ticaret Borsası’nda (Bursa TB) seçim heyecanı sona erdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen meslek komiteleri ile meclis üyeleri seçimlerinin ardından bu kez yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegelerini belirlemek için sandık başına gidildi. Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılan seçimde 4 yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulu belirlenirken; seçimlerin ardından ilk toplantısını yapan Bursa TB Meclisi’nde de meclis başkanı ile meclis başkanlık divanı üyeleri belli oldu.

Tek liste ile yapılan seçime giren mevcut Başkan Özer Matlı, meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. Özer Matlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: İbrahim Özhan, İlker Birgül, İsmail Aslım, Emrah Silmez, Gökhan Onur, Serdar Yıldız.

Meclis Divanı seçildi

2022-2026 dönemi ilk toplantısını gerçekleştiren Bursa TB Meclisi’nde de mevcut Başkan Mehmet Aydın yeniden Meclis başkanlığına seçildi. Aydın’ın yardımcıları Mustafa Aksu ve Hasan Çetin olurken, Meclis Kâtip Üyeliğine ise Sabriye Şen getirildi.

Bursa TB’nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegeleri ise Özer Matlı, Hikmet Bosut, Cengiz Camcı, Hakan Kırmızıay, Tamer Sertepe, Mehmet Korkmaz ve Mehmet Edemen oldu.