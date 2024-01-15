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Bursa PERDER’den üyelerine destek
Yerel perakende zincirlerinin gelişimi için çalışmalarını sürdüren Bursa PERDER, üyelerinin rekabet gücünü artıracak işbirliklerine devam ediyor.
İş Dünyası 15.01.2024, 19:51
Bursa ile birlikte Kocaeli, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir ve Kütahya’da faaliyet gösteren 50’yi aşkın yerel perakende markasını tek çatı altında buluşturan Bursa PERDER’in Başkanı Haşim Kılıç, ulusal zincir marketlerle rekabetin yerel perakendeyi temsil eden üyeleri açısından zorlayıcı olmayı sürdürdüğünü vurguladı.
Kılıç, “Üyelerimizin karşılaştıkları sorunlara etkin şekilde çözümler geliştirmeye devam ederken, kurumsallaşma noktasındaki ihtiyaçlarına da yanıt vermeye devam ediyoruz” dedi.
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