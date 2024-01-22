Bursa OSB’nin Yeşil OSB adımları hız kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ETK Uzman Yardımcısı Yasin Berk Deniz, KOSGEB Batı Müdürü Erkan Güngör, PWC Şirket Ortağı Mevlüt Akbaş ve GEFF Türkiye Pazarlama Başdanışmanı Arif Ergin tarafından Bursa OSB firma temsilcilerine yeşil sanayi finansman imkanlarını anlatıldı.

Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım, Türkiye genelinde ve dünyada sürdürülen sanayide yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında sanayide enerji verimliliği, yeşil sanayi destek programı, yeşil ekonomi finansman programı konularına değinmek adına bölgelerinde hizmet veren firmaların temsilcilerine yönelik bu etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

Yıldırım, “Bursa OSB olarak bu konuda hassasiyetle çalışıyoruz. Yeşil OSB olma yolunda sera gazı envanteri doğrulama denetimlerimizi geçen hafta başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Yeşil OSB Sertifikası kapsamında gerekli kriterler için yaptığımız başvurumuz onaylanmış olup performans kriterlerini içeren ikinci başvurumuzu da yapmış bulunuyoruz. En kısa sürede Yeşil Bursa’nın ilk Yeşil OSB Sertifikası’nı almayı hedefliyoruz” dedi.