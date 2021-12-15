Bursa OSB’nin 60'ıncı yıl kutlamasına pandemi engeli

Bursa OSB’nin 60’ncı kuruluş yıl dönümünün yanı sıra BOSİAD’ın 10’uncu kuruluş yıl dönümü ile Burs OSB ve BOSİAD’ın birlikte düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın ödüllerinin de dağıtılacağı etkinliğin iptal edildiği duyuruldu.

22 Aralık Çarşamba günü Podyum Davet’te yapılması planlanan etkinliğin ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz netleşmedi.