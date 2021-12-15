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Bursa OSB’nin 60'ıncı yıl kutlamasına pandemi engeli
Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin 22 Aralık Çarşamba günü düzenlenmesi planlanan 60’ncı kuruluş yıldönümü etkinliği Covid – 19 salgını nedeniyle iptal edildi.
İş Dünyası 15.12.2021, 14:17 15.12.2021, 14:20
Bursa OSB’nin 60’ncı kuruluş yıl dönümünün yanı sıra BOSİAD’ın 10’uncu kuruluş yıl dönümü ile Burs OSB ve BOSİAD’ın birlikte düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın ödüllerinin de dağıtılacağı etkinliğin iptal edildiği duyuruldu.
22 Aralık Çarşamba günü Podyum Davet’te yapılması planlanan etkinliğin ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz netleşmedi.
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