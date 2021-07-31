Bursa OSB ve BOSİAD’dan yeşil seferberlik kampanyası

Türkiye, bir yandan orman yangınlarını söndürmek için seferber olurken, bir yandan da yanan bölgeleri tekrar yeşillendirmek için çalışmalar yapıyor. Birçok kurum, yangının yaralarını sarmak üzere harekete geçerken, Türkiye’nin ilk sanayi bölgesi olan Bursa OSB ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği de (BOSİAD) kolları sıvadı. Yanan bölgelerin tekrar ağaçlandırması için kampanya başlatacak olan Bursa OSB ve BOSİAD’dan bölge sanayicilerine destek çağrısı geldi.Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Birlikten güç doğar. Birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek yaraları hep birlikte saracağız. Tüm sanayicilerimizi yeşil seferberlik kampanyasına katılmaya çağırıyorum” dedi.BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da, yangınlarda kaybedilen ormanlık bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için yeşil seferberlik başlatacaklarını kaydederek, "Çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmek için sanayicilerimizi yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz. Geleceğimiz ve nefesimiz olan ormanlarımız yeniden yeşermeli. Doğamızı korumak, ülkemizin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmek hepimizin ortak görevi. Bu sorumluluk bilinciyle yeşil seferberlik kampanyası başlatıyoruz” diye konuştu.