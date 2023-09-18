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Bursa iş dünyası Amerika pazarında
Bursa iş dünyası temsilcileri, ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen Franchise Expo South’u ziyaret ederek Amerika pazarını daha yakından tanıma imkanı buldu.
İş Dünyası 18.09.2023, 22:23
ABD’de faaliyet gösteren 200’ü aşkın markanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarda Bursalı firmalar, marka sahipleri ve dünyaca tanınan franchise konseptleriyle bağlantı kurma imkanı bulurken, sektörel yenilikler ve trendleri de yerinde inceledi.
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