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Bursa iş dünyası Amerika pazarında

Bursa iş dünyası temsilcileri, ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen Franchise Expo South’u ziyaret ederek Amerika pazarını daha yakından tanıma imkanı buldu.

İş Dünyası 18.09.2023, 22:23
Bursa iş dünyası Amerika pazarında

ABD’de faaliyet gösteren 200’ü aşkın markanın ka­tılımıyla gerçekleştirilen fuarda Bursalı firmalar, marka sahipleri ve dünyaca tanınan franchise kon­septleriyle bağlantı kurma imkanı bulurken, sektö­rel yenilikler ve trendleri de yerinde inceledi.

#Bursa iş dünyası #Amerika
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