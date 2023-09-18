Bursa iş dünyası Amerika pazarında

ABD’de faaliyet gösteren 200’ü aşkın markanın ka­tılımıyla gerçekleştirilen fuarda Bursalı firmalar, marka sahipleri ve dünyaca tanınan franchise kon­septleriyle bağlantı kurma imkanı bulurken, sektö­rel yenilikler ve trendleri de yerinde inceledi.