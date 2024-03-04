Bursa'daki oda ve borsalar 'Ortak Akıl'da buluştu

Bursa'nın önde gelen oda ve borsaları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) projesi Bursa Business School'da bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı "Ortak Akıl Toplantısı"nda, Bursa'nın ekonomisine ve geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ticaretin büyük bir dönüşüm içinde olduğunu belirtti. Firmaların bu dönemde önemli zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğunu ifade eden Burkay, iş dünyasına liderlik eden kuruluşlar olarak gerçekleştirdikleri ‘Ortak Akıl Toplantıları’ ile işletmelerin rekabetçiliklerini korumayı ve sektörlerin potansiyelini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Burkay, “Tüm oda ve borsalarımız üstlendikleri sorumlulukla üretimin sürdürülebilirliği, ticaretin gelişmesi, istihdamın korunması ve ihracatın artırılması için büyük çaba gösteriyor” dedi.

Firmalar yeni ekonomiye uyum sağlamalı

BTSO Başkanı Burkay, mevcut zorluklarla mücadelenin sürdüğü bir dönemde firmaların yeni ekonomiye uyum yeteneklerini de geliştirmek zorunda olduklarına dikkat çekti. Teknolojideki baş döndürücü değişimin sürdüğünü, yapay zekânın artık hayatın her alanında etkili olduğunu dile getiren Burkay, “İşletmelerimizin rekabet avantajı elde etmeleri ve bunu sürdürülebilir kılmaları, kendilerini yenilemeleri, inovasyona ve değişime odaklanmalarıyla mümkündür” ifadelerini kulandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, “Camiamıza, ülkemize yakışan, fonksiyonel bir proje kazandırdınız. Bursa Business School, ülkemizin vizyonunu yansıtan çok güzel bir proje. Bu güzel eseri ülkemize kazandırdığınız için sizleri kutluyorum.” dedi.