BUMKAD’dan öğrencilere destek

Gelirinin tamamının TEV ve BUMKAD burs fonuna aktarılarak kadın mühendis adaylarının 1 yıllık eğitim bursunun karşılanacağı tiyatro oyunu, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Tamamı gönüllü amatör oyuncularından oluşan ‘Entrikalı Dolap Komedyası’ tiyatro oyunu sonrası konuşan BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, “Bu proje ile cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim ve eşitsizliklerin azaltılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.