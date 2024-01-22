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BUMKAD’dan öğrencilere destek

Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD), Global Shapers Bursa Hub ve Ekip İşi Tiyatro paydaşlığında sahnelenen ‘Entrikalı Dolap Komedyası’ adlı oyun tiyatro severlerden tam not aldı.

İş Dünyası 22.01.2024, 20:46
BUMKAD’dan öğrencilere destek

Gelirinin tamamının TEV ve BUMKAD burs fonuna aktarılarak kadın mühendis adaylarının 1 yıllık eğitim bursunun karşılanacağı tiyatro oyunu, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Tamamı gönüllü amatör oyuncularından oluşan ‘Entrikalı Dolap Komedyası’ tiyatro oyunu sonrası konuşan BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, “Bu proje ile cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim ve eşitsizliklerin azaltılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

#BUMKAD
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