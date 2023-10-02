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BUMKAD ve BUÜ işbirliği yapacak
İş Dünyası 02.10.2023, 19:16
BUMKAD Yönetimi sektörlerinde ve iş yaşamında kadınların yerini sağlamlaştırmak amacıyla çalışmalarını, Bursa’nın dinamiklerine gerçekleştirdiği ziyaretlerle anlatıyor. Son olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ferudun Yılmaz’ı ziyaret eden BUMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk ve yönetimi, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşamında da önlerini açacak çalışmalara imza attıklarını belirten Ülfet Öztürk, dernek yönetimi ve üyeleri olarak gençlere geleceklerini şekillendirmeleri yolunda destek olmak, önlerine yeni fırsatlar sunabilmek için ortak projelere hazır olduklarını söyledi.
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