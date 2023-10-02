BUMKAD ve BUÜ işbirliği yapacak

BUMKAD Yönetimi sektörlerinde ve iş yaşamında kadınların yerini sağlamlaştırmak amacıyla çalışmalarını, Bursa’nın dinamiklerine gerçekleş­tirdiği ziyaretlerle anlatı­yor. Son olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Rek­törü Prof.Dr. Ferudun Yılmaz’ı ziyaret eden BUMKAD Yönetim Ku­rulu Başkanı Ülfet Öz­türk ve yönetimi, çalış­maları hakkında bilgiler verdi. Kadınların haya­tın her alanında olduğu gibi iş yaşamında da ön­lerini açacak çalışmalara imza attıklarını belirten Ülfet Öztürk, dernek yö­netimi ve üyeleri olarak gençlere geleceklerini şekillendirmeleri yo­lunda destek olmak, ön­lerine yeni fırsatlar sunabilmek için ortak projelere hazır oldukla­rını söyledi.