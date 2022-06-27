BUMKAD Türkiye’de bir ilke imza attı

Türkiye’de ilk defa Dünya Kadın Mühendisler Günü konferansı Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) tarafından düzenlendi. Alanında uzman konukların katılımıyla 3 ayrı panelde gerçekleştirilen etkinliğe Bursa’daki STK temsilcileri ve kadın mühendisler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan BUMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, Türkiye’de ilk defa bugünün kutlanmasına önderlik ediyor olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Öztürk, “Mühendisliğin en iyi, en parlak, en cesur kadınlarının geleceği inşa ederken çözümün bir ortağı olmasını istiyoruz” dedi.

Büyümeye devam edebilmek için geleceğin mühendislik ortamının eşit sayıda kadın ve erkek tarafından inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Öztürk, “Globalde STEM alanında erkekler daha fazla kazanıyor. Kadınlar matematikte daha iyi performans göstermelerine rağmen mühendislik öğrencilerinin yüzde 21’ini oluşturuyorlar. Türkiye’de mühendislik alanından mezun kadın oranı yüzde 15, teknolojide çalışan kadın oranı ise yüzde 10. Tüm aksiyonlar ve taahhütler yerine getirilirse 136,5 yıl sonra kadın ve erkek eşit haklara sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte “Güçlü kadın Güçlü Gelecek”, “Sürdürülebilir Gelecekte Güçlü Kadın” ve “İlham Veren Hikayeler Güçlü Kadınlar” başlıklarına üç panel düzenlendi.

Bu panellerde Manpower Türkiye CEO’su Feyza Narlı, Renault İnsan Kaynakları Direktörü ve PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Neslihan Özer, Tofaş İnsan Kaynakları Direktörü Orçun Sarıca, İstanbul Blockchain Women Derneği Kurucu Üyesi Ayşehül Şensoy, Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Koordinatörü Bahar Özay, Erdem Kaya Patent Genel Müdürü Erdem Kaya, Kastamonu Entegre Global İş Planlama ve İnovasyon Direktörü Dr. Hüseyin Güler, Orau Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Orhan, Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül ve Stellanstis Global Satın Alma ve Tedarik Zinciri Strateji Başkanı Yıldız Çaprak tecrübelerini paylaştı.