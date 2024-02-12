BUMKAD TÜMKAD oldu

Türkiye’de mühendislik alanından mezun olan kadın sayısının artmasını sağlamak, sektördeki kadın mühendisleri desteklemek ve ülkenin kalkınmasına mühendis kadınlar olarak destek vermek amacı ile kurulan BUMKAD’ın 22 Temmuz 2019 tarihinde 7 kurucu üye ile faaliyetlerine başladığını söyleyen Dernek Başkanı Ülfet Öztürk, “BUMKAD olarak Bursa’da gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ulusal ölçekte de ilgiyle takip edildi. Çeşitli şehirlerden üyelik ve işbirliği talepleri almaya başladık. TÜMKAD’a dönüşerek, yerelden ulusala açılacağız ve daha geniş kitlelere hitap edeceğiz” dedi.