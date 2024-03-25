BUMİAD’san TOGG’a ziyaret

BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, “BUMİAD olarak mühendis ve mimarlardan oluşan 40 kişilik bir üye grubuyla Türkiye'nin ilk elektrikli araç üretim fabrikası olan TOGG tesislerine inceleme gezisinde bulunduk. Öncelikle kısmen de olsa tesisin kapılarını ilk SİAD olarak BUMİAD’a açtıkları için çok teşekkür ederiz” dedi. BUMİAD Heyetini, TOGG Türkiye Pazarlama Grubu Başkanı Korhan Sincan’ın karşıladığını belirten BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, şunları kaydetti:

“Her bir üyemiz TOGG akıllı aracıyla fabrika içi ve dışında test sürüşünü gerçekleştirdi, TOGG ekibinden bilgilendirmeler aldık. Şunu söylemek lazım; TOGG akıllı araç deneyimini yaşarken, zaman zaman çağın ötesinde yaşıyoruz izlenimi edindik. Bu açıdan araçlar kesinlikle bir takdiri hak ediyorlar. Her ne kadar üretim hatlarını detaylıca inceleme imkanı bulamamış olsak da, Bursa’mıza kazandırılmış başarılı bir tesis olduğu kanısındayız. Bizler pozitif bilim insanları grubu olarak, ülkemizde hayata geçirilen akılcı ve bilimsel çalışmalar ile yatırımları çevreci olmak kaydıyla gönülden destekliyoruz.”