BUİKAD’dan kız çocuklarına destek

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) yönetimi, Çağdaş Eğitim Kooperatifi’ni (ÇEK) ziyaret etti. Ziyarette, “Cumhuriyet’imizin 100. Yılında 100’lerce Güçlü İş Kadını” mottosuyla 2023-2026 hizmet döneminde çalışmalarına hız verdiklerini ve BUİKAD’ın Türk kadınlarının iş hayatında daha fazla yer alabilmesi için kurulduğunu ifade eden Başkan Şençayır, derneğin yine önceliğinin iş kadınlarına ve iş kadınlığına aday kız öğrencilere destek vermek olacağını söyledi.