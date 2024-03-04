BUİKAD ödülleri sahiplerini buluyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak ödül töreni öncesi düzenlenen toplantıya, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır ve yönetim kurulu üyeleri ile ödül komitesi katıldı. BUİKAD’ın 2007 yılında 11 kurucu üye tarafından kurulduğunu belirten Şençayır, günümüzde BUİKAD’ın 150 üye ile yola devam ettiğini belirtti. Şençayır, “İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri” töreninin 15’incisini 8 Mart Cuma günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapacaklarını bildirerek, 7 ayrı kategori hakkında bilgi verdi. Programda; Bursa’nın En Başarılı İş Kadını, Bursa’nın En Başarılı Girişimci İş Kadını, Bursa’nın En Başarılı Kadın Yöneticisi, Yılın Kadını Destekleyen Şirketi, Yılın Fark Yaratan Kadını, Yılın En Başarılı İş Kadını ve BUİKAD Özel Ödülü verilecek.

100. yıl için 4 özel ödül

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı nedeniyle 4 özel ödülünün de olacağını vurgulayan Başkan Şençayır, bu kategorilerin; Bilimde Kadın, Sporda Kadın, Akademide Kadın ve Sanatta Kadın olduğunu söyledi.