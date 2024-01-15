BTÜ’nün Yapay Zekâ Projesine TÜBİTAK Desteği

Üniversitelerin bilgi birikiminden faydalanarak şirketlerin sorunlarına yapay zekâ tabanlı çözüm sağlamayı amaçlayan Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlendi. TÜBİTAK Marmara Teknokent’te düzenlenen törende, projesi destek almaya hak kazanan 17 konsorsiyum imzalarını attı. “Önceden Eğitilmiş Derin Öğrenme Tabanlı Anomali ve Nesne Tespit Modelleri ile Çelik Yüzey Uygunsuzluk Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi” başlıklı projenin imzalarını BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve paydaşlar attı.

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı; dünya çapında üretim yapan yerli firmalarımızın, üniversiteler ve teknoloji şirketleri ile ortak projeler geliştirerek verimliliklerini arttırmayı, katma değeri yüksek ürünler geliştirmelerini ve küresel pazarda rekabet güçlerini arttırmayı amaçlıyor.