BTÜ’den hizmet içi eğitim programı

İdari personelin, iş birliği, ekip çalışması, liderlik becerileri, çalışma yöntemi, kurumsal imaj ve bilinçli iletişim kurma becerisi ile birlikte mevzuat hakkındaki bilgilerini arttırmaya yönelik düzenlenen eğitim programının açılışı, Mimar Sinan Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Eğitim programı 10 gün sürecek. BTÜ Genel Sekreteri Selim Uzun, 2023 yılı içerisinde uygulamaya başladıkları eğitim faaliyetlerinin, 2024 yılında da artarak süreceğini kaydetti. BTÜ idari personelinin yüksek niteliklere sahip olduğunun altını çizen Uzun, buna rağmen kurum içi eğitimi de öncelik haline getirdiklerini ifade etti.