BTÜ kalitesini belgeledi

BTÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 2023 Nisan Ayı Kurul Toplantısında aldığı kararla, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında “akreditasyon belgesi” almaya hak kazandı. Yaklaşık bir yıl önce kalitesi YÖKAK tarafından tescillenen BTÜ’nün akreditasyon belgesi, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar’a takdim edildi. Törende konuşan Rektör Çağlar, BTÜ’nün eğitim-öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı gibi temel faaliyet alanlarındaki işleyiş mekanizmalarının YÖKAK tarafından tescil edildiğini söyledi.

Türkiye’de 208 üniversite bulunduğunu, BTÜ’nün ise bu belgeyi almaya hak kazanan 53 üniversiteden biri olduğunu ifade eden Çağlar, “Fiziki koşullarımız, laboratuvarlarımızın günün şartlarına uygun olması, akademisyen ve eğitim kalitemiz, dış paydaşlarımız ile gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz… Tüm bunlar ve sayamadığımız pek çok faktörü ‘en iyisi olsun’ diyerek hayata geçirmemizin karşılıklarından biri de YÖKAK’tan aldığımız belge” dedi.

Diplomaların Avrupa’da tanınırlığı sağlanıyor

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kocabıçak ise yükseköğretim kurumlarının, liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı gibi faaliyet alanlarının tümünün değerlendirildiğini, BTÜ’nün de bu konularda oldukça iyi olduğuna dikkat çekti. Kocabıçak, “BTÜ en genç üniversitelerden biri olmasına rağmen akreditasyonu alabilmesi çok büyük bir başarı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi. Üniversitelerin kurumsal ve program akreditasyonlarına önem vermek zorunda olduğunu kaydeden Kocabıçak, 2023 yılından beri YÖKAK’tan alınan kurumsal akreditasyonların Avrupa Veri Tabanı'na işlendiğini, böylece diplomaların Avrupa'da tanınırlığının sağlandığını da sözlerine ekledi.