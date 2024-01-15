BTÜ'den iş dünyası için “Sorun Çözme Pazarı”

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan Ekohaber’i ziyaret etti. Üniversite-sanayi işbirliğinin ele alındığı görüşmede gazetemiz ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında yapılacak ortak çalışmalar değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa’nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 2010 yılında kurulduklarını ve 6 Fakülte, 1 Enstitü ve 1 Yüksekokul ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti. Bursa Teknik Üniversitesi’nin 2244 Sanayi Doktora Programı Desteği’nde 23 proje ile Türkiye 1.’si olduğunun altını çizen Çağlar, sanayinin gereksinimlerine göre eğitim-öğretim ve AR-GE çalışmalarını yürüterek mezunları yüksek oranda tercih edilen, eğitim yaptığı alanlarda markalaşmış ve çözümler üreten modern bir bilim merkezi olduğunu söyledi.

BTÜ olarak 450 akademik personel ve 11 bin 500 öğrenci ile her geçen gün güçlendiklerini söyleyen Çağlar, TÜBİTAK’ın ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50 arasında yer aldıklarının ve YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyona layık görülen 30 üniversiteden biri olduklarının altını çizdi. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında BTÜ olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm konseylerinde yer aldıklarını söyleyen Çağlar, iş dünyasına yeni kapılar açacak “Sorun Çözme Pazarı” ve “Yapay Zeka Zirvesi” yapacaklarının ifade etti.