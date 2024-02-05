BTSO’da yılın ilk Meclis toplantısı

“10 yılı aşkın süredir meclis üyelerimizle birlikte ektiğimiz tohumların meyvelerini topluyoruz.” ifadelerini kullanan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bu yatırımlar, güçlü olarak hissettiğimiz birçok sektördeki değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek yapılardır. Bizler iş dünyası olarak güçlü ve nitelikli bir dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız” diye konuştu.

Bursa iş dünyasının beklentileri…

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yeni yılın ilk ayını geride bıraktıklarını da kaydederken, artan finansman maliyetleri ve zorlu rekabet koşullarının üretim, ticaret ve ihracat üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirtti. Tüm firmaların ortak beklentisinin enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın bir an evvel tesis edilmesi olduğunu ifade eden Başkan Burkay, sektörel buluşmalarda BTSO üyeleri tarafından aktarılan tüm sorunlara büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.