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BTSO EVM sertifikalı enerji yöneticisi yetiştirecek
İş Dünyası 04.09.2023, 20:48
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi, Enerji Bakanlığı’ndan ‘Enerji yöneticisi eğitimi’ düzenlemek üzere yetki belgesi aldı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen BTSO Enerji Verimliliği Merkezi yetki alanını genişletti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetimlerini başarıyla tamamlayan merkez, artık Sertifikalı Enerji Yöneticisi yetiştirebilecek. Program kapsamında ilk eğitimler eylül ayında başlayacak.
Kanun müfredatına uygun birinci ve ikinci eğitim modüllerini içeren ilk eğitim 11 – 22 Eylül tarihleri arasında yüz yüze BTSO Eğitim ve Teknoloji kampüsünde gerçekleştirilecek.
Merkezin yılda 8 eğitim programı ile 240 kursiyeri sertifikalandırması hedefleniyor.
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