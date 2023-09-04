BTSO EVM sertifikalı enerji yöneticisi yetiştirecek

Bursa Ticaret ve Sa­nayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi, Enerji Bakanlığı’ndan ‘Enerji yö­neticisi eğitimi’ düzenle­mek üzere yetki belgesi aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen BTSO Enerji Ve­rimliliği Merkezi yetki alanını genişletti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetimlerini başarıyla tamamlayan merkez, ar­tık Sertifikalı Enerji Yöne­ticisi yetiştirebilecek. Program kapsamında ilk eğitimler eylül ayında başlayacak.

Kanun müfredatına uy­gun birinci ve ikinci eği­tim modüllerini içeren ilk eğitim 11 – 22 Eylül tarih­leri arasında yüz yüze BTSO Eğitim ve Teknoloji kampüsünde gerçekleşti­rilecek.

Merkezin yılda 8 eğitim programı ile 240 kursiyeri sertifikalandırması hedef­leniyor.