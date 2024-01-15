BTB sürdürülebilir geleceğe odaklandı

Bursa Ticaret Borsası’nın, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen dijital eğitim vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Bursa TB Akademi’de, sürdürülebilirlik alanında yıl boyunca düzenlenen eğitimler sona erdi. Daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir gelecek hayali ile ‘Geleceğin Kanatları Altında’ temasıyla “Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”, “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İş Hayatında Sürdürülebilir Yaklaşım”, “Döngüsel Ekonomi”, “Yeşil Mutabakat-Sınırda Karbon Vergisi ve Türkiye’yi Bekleyen Düzenlemeler”, “Sürdürülebilir Finans”, “Sürdürülebilirlik Raporları” konu başlıklarında düzenlenen eğitim serisi “Sürdürülebilir Tarım” eğitimi ile tamamlandı.

İş dünyasında ve toplumda sürdürülebilirlik bilincini artırmak amacıyla bu tarz eğitim faaliyetlerine ayrı önem gösterdiklerini kaydeden Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Bursa TB Akademi’de düzenlemiş olduğumuz sürdürülebilirlik eğitimleri ile sadece bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda katılımcıların sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi ve pratik çözümlere odaklanmalarına da olanak tanımış oluyoruz” dedi.