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BOSAB’ın büyüme hamlesi ivme kazanacak

2022’de altyapı çalışmalarını tamamlayan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) üstyapıya yönelik çalışmalar ve yeni fabrikalarla 2023’te de büyümeye devam edecek.

İş Dünyası 10.01.2023, 00:09
BOSAB’ın büyüme hamlesi ivme kazanacak

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), 2022 yılında tamamlanan alt­yapı ve üstyapı çalışmalarının ardından büyümeye odaklandı. Yeni fabrikaların yükseldiği bölgenin cazibesini artıracak hamleler, 2023’te sürecek. BOSAB Yöne­tim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, “Alt­yapı çalışmalarının büyük kısmını ta­mamladık ve üstyapı ile ilgili çalışmaları da yoğun şekilde sürdürüyoruz. İlkyar­dım, kalite standartları ve siber güvenlik gibi firmalar için büyük önem arz eden konularda verdiğimiz eğitimlere bu yıl yenilerini ekleyeceğiz. Yeşil Çevre Hiz­met ve İşletme Kooperatifi ile de ortaklı­ğımız var. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde çalışmalar yürütüyo­ruz. İhracatın çok önemli boyutta ol­duğu bir sanayi bölgesi olarak firmaları­mızın karbon ayak izini hedeflenen seviyeye getirmeyi ve bölge ihracatımızı artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

#BOSAB #üstyapı #2023
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