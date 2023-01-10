BOSAB’ın büyüme hamlesi ivme kazanacak
2022’de altyapı çalışmalarını tamamlayan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) üstyapıya yönelik çalışmalar ve yeni fabrikalarla 2023’te de büyümeye devam edecek.
Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), 2022 yılında tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından büyümeye odaklandı. Yeni fabrikaların yükseldiği bölgenin cazibesini artıracak hamleler, 2023’te sürecek. BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, “Altyapı çalışmalarının büyük kısmını tamamladık ve üstyapı ile ilgili çalışmaları da yoğun şekilde sürdürüyoruz. İlkyardım, kalite standartları ve siber güvenlik gibi firmalar için büyük önem arz eden konularda verdiğimiz eğitimlere bu yıl yenilerini ekleyeceğiz. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi ile de ortaklığımız var. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde çalışmalar yürütüyoruz. İhracatın çok önemli boyutta olduğu bir sanayi bölgesi olarak firmalarımızın karbon ayak izini hedeflenen seviyeye getirmeyi ve bölge ihracatımızı artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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