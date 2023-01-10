BOSAB’ın büyüme hamlesi ivme kazanacak

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), 2022 yılında tamamlanan alt­yapı ve üstyapı çalışmalarının ardından büyümeye odaklandı. Yeni fabrikaların yükseldiği bölgenin cazibesini artıracak hamleler, 2023’te sürecek. BOSAB Yöne­tim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, “Alt­yapı çalışmalarının büyük kısmını ta­mamladık ve üstyapı ile ilgili çalışmaları da yoğun şekilde sürdürüyoruz. İlkyar­dım, kalite standartları ve siber güvenlik gibi firmalar için büyük önem arz eden konularda verdiğimiz eğitimlere bu yıl yenilerini ekleyeceğiz. Yeşil Çevre Hiz­met ve İşletme Kooperatifi ile de ortaklı­ğımız var. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde çalışmalar yürütüyo­ruz. İhracatın çok önemli boyutta ol­duğu bir sanayi bölgesi olarak firmaları­mızın karbon ayak izini hedeflenen seviyeye getirmeyi ve bölge ihracatımızı artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.