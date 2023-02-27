BEV’in Mali Genel Kurulu yapıldı
Balkantürk Eğitim Vakfı’nın (BEV) 17. Olağan Mali Kurulu BALKANTÜRK Evi’nde gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığı’nı CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, Divan Kurulu üyeliklerini de Öztürk Yazıcı ile Murat Yenginer’in yaptığı genel kurulun açılışında konuşan BEV Başkanı İlhan Uslu, inşa etmeyi planladıkları BEV Kız Öğrenci Yurdu’nun da çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. İlhan Uslu, “BEV’in çalışmalarından en önemlilerinden biri yurt projemiz. BEV Yurdu projemizin inşa sürecini emin adımlarla sürdürüyoruz. Her şeyiyle Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Tamamen bağışçıların katkıları ile yapılıyor” dedi.
Toplantıda konuşan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da, BEV’in çok önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek toplantının hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından BEV’in 2022 yılı çalışma raporu ve mali tabloları ile bilançosu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
Genel Kurulun dilek ve temenniler bölümünde konuşan BEV Kurucu Başkanı Naci Şahin ile BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular.