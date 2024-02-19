BEV Mütevelli Heyet toplantısı yapıldı

Toplantının açılışında konuşan BEV Saymanı Mümin Pekcan, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı'nın mali tablolarının sunumunu yaparak 2024 yılının tahmini gelir ve gider tablolarını açıkladı. Yapılan oylamayla hesaplar ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ibra edildi. Çalışma raporu, bütçe ve bilanço, mütevelli heyeti üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı İlhan Uslu yaptığı konuşmasında birlik ve beraberliğin önemini vurgularken, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Uslu, "Mütevelli Heyet Üyesi sayımızı artırmak istiyoruz. Nitelikli yeni üyelerimizle temsil gücümüzün daha fazla olacağına inanıyoruz" dedi.