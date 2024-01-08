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BEKSİAD’da bayrak değişimi

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (BEKSİAD) 11. Genel Kurulu gerçekleştirildi. 2023-2025 dönemi için Servet Yılmaz başkanlığa seçildi.

İş Dünyası 08.01.2024, 20:41
BEKSİAD’da bayrak değişimi

Yapılan seçim sonucunda 2023-2025 dönemi için Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Servet Yılmaz, Mehmet Bayezit, Faruk Yılmaz, Ali Çil, Selahattin Duman, Asım Reşit Malkoç, İsmail Çolak, Ali Albayrak, Yunus Doğru, Yasemin Er, Yalçın Uslu, Cüneyt Bircan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Ayşe Ergül, Ömer Faruk Özkaymak, Mehmet Aşnı, Serkan Çetintaş, Muhammed Ali Varol, Zafer Altaş, Feyiz Köroğlu, Mustafa Dil

#BEKSİAD
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