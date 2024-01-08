Son Dakika
BEKSİAD’da bayrak değişimi
Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (BEKSİAD) 11. Genel Kurulu gerçekleştirildi. 2023-2025 dönemi için Servet Yılmaz başkanlığa seçildi.
İş Dünyası 08.01.2024, 20:41
Yapılan seçim sonucunda 2023-2025 dönemi için Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği yönetimi şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Servet Yılmaz, Mehmet Bayezit, Faruk Yılmaz, Ali Çil, Selahattin Duman, Asım Reşit Malkoç, İsmail Çolak, Ali Albayrak, Yunus Doğru, Yasemin Er, Yalçın Uslu, Cüneyt Bircan
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Ayşe Ergül, Ömer Faruk Özkaymak, Mehmet Aşnı, Serkan Çetintaş, Muhammed Ali Varol, Zafer Altaş, Feyiz Köroğlu, Mustafa Dil
12
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1439'uncu Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1438'inci Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1437'nci Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1436'ncı Sayı
Aralık 2023