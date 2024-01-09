BEBKA’nın 5 yıllık bölgesel kalkınma planı hazır

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayan TR41 Bölgesi'ndeki girişimcilik ekosistemine 100 milyon TL'lik önemli bir kaynak sağlayan BEBKA, 2024-2028 dönemini kapsayan bölge planı ile bölgedeki inovasyon ve iş geliştirme potansiyelini daha da güçlendirecek.

Bölgenin ulusal kalkınma hedeflerine katkısını daha da yükseltmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, “2023’ün ilk 9 ayında Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde 219 girişim yatırım almış ve bu sayı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 78 artış göstermiştir. Öte yandan 2024-2028 Bölge Planını Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda BEBKA koordinasyonunda katılımcılık esaslı ve yenilikçi bir süreçle planı oluşturduk. Hazırlanan plan, bölgesel kalkınmayı koordine ederken diğer yandan 2028 vizyonunda ‘TR41 Bölgesi’ni nitelikli iş gücü, sektörel çeşitlilik, ulaşım altyapısı, afet dayanıklılığı, yaşanabilirlik, yeşillik ve dijital dönüşümde de lider kılacak. Hazırladığımız plan ve analiz raporları ile kalkınmaya yön vermeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.