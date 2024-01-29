BALKANTÜRKSİAD’dan sürdürülebilirlik semineri

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Akademi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen, iş insanlarını yakından ilgilendiren bilgilendirme toplantılarına bir yenisi daha eklendi. BALKANTÜRK Evi’nde gerçekleşen “Zorunlu Dönüşümün Yolculuğu: Sürdürülebilirlik’ konulu seminere BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, Başkan yardımcıları İskender İskenderoğlu, Süleyman İnan, Baha Boztekin’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri ile Bursalı iş insanları ve firma yöneticileri katıldı.

BALKANTÜRK Akademi Başkanı Op. Dr. Fatma Akalp ise sürdürülebilirlik alanında gelişmiş ülkelerin çalışmalara başladıklarını ifade ederek, ülke olarak özellikle karbon salınımına karşı yapılması gerekenlerin önemine değindi. Programın konuşmacısı Sürdürülebilirlik Danışmanı, Sachi Consultancy Kurucu Ortağı Senem Tanju, dünyanın içinde bulunduğu sürdürülebilirlik ve iklim değişiklikleri ile ilgili tehlikeleri ve bununla ilgili uluslararası platformlarda ve ülkemizde alınan kararları, yürürlüğe girecek olan kanunları, bunlara uyum sürecinde şirketlerin yapması gereken uygulamaları anlattı.