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BALKANTÜRKSİAD’dan enflasyona yakın mercek

Balkan Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantıları kapsamında ‘Enflasyon düzeltmesi’ konulu semineri gerçekleştirdi.

İş Dünyası 25.12.2023, 16:09
BALKANTÜRKSİAD’dan enflasyona yakın mercek

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili İskender İskenderoğlu, son dönemde global çapta yaşanan enflasyonun yaşamın her alanındaki fiyat artışları ile birlikte şirketlerin kayıtlarına ve mali durumlarına da etki ettiğini söyledi. İskender İskenderoğlu, düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri bilgilendirme toplantıları ile üyelerinin iş yaşamının her alanındaki gelişimlerine faydalı olmayı amaçladıklarını söyledi.

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