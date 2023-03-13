BALKANTÜRKSİAD’da Fatih Şakir güven tazeledi
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul sonucunda mevcut Başkan Fatih Şakir yeni yönetim kurulu ile birlikte oy birliğiyle görevini sürdürdü.
BALKANTÜRKSİAD dernek merkezinde gerçekleşen genel kurula AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Atilla Ödünç, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, Bulgaristan Başkonsolosu Vaselin Bozhilov, BALGÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, BUSADER Başkanı Tülin Günbatılı, Balkantürk Eğitim Vakfı Başkanı İlhan Uslu, TEKSİDER Başkanı Nermin Ceyhan ve önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Divan başkanlığını yeni dönem BALKANTÜRKSİAD Haysiyet Divanı Başkanı, İş İnsanı Vehbi Varlık’ın yürüttüğü genel kurulda divan üyeliklerini Aytuğ Onur ve Veda Girgin Eroğlu gerçekleştirdi.
Selamlama konuşmalarının ardından gündem gereği faaliyet raporu, mali tablolar ve denetleme kurulu raporlarının okunup müzakere edilmesinden sonra BALKAN- TÜRKSİAD’ın 2023-2025 dönemi organlarının seçimi gerçekleştirildi
Genel Kurul sonucunda yeniden başkan olarak seçilen Fatih Şakir, teşekkür konuşmasında; yaptıklarının, yapacaklarının garantisi olacağını ifade ederek,”Bursamıza ve ülkemize hizmetlerimizi, proje ve faaliyetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz” dedi.
BALKANTÜRKSİAD Kurucu Başkan Naci Şahin de yeni yönetime başarılar dileyerek, şunları söyledi: “12 yıl önce kurduğumuz derneğimizin bugün bu noktalara gelmesinden dolayı gurur duyuyorum. Başarılı çalışmalarına devam edeceğine olan inancımız tamdır. Kuruluştan bu yana bizlere yol yürüyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
BALKANTÜRKSİAD’ın 2023-2025 dönemi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Üyeleri: Fatih Şakir, İskender İskenderoğlu, Süleyman İnan, Baha Boztekin, Basri Açıkgöz, Osman Güler, Cömert Kayıra, Ümit İşmen, Ali Sayın, Sabriye Şen, Hakan Kızılırmak, Erhan Altun, Alp Kesercioğlu, Engin Bayram, Ersoy Tabaklar, Muammer Ballı, Burak Bozkaya, Emel Pekcan, Volkan Göral, Fatma Akalp, Gökhan Altay, Mümin Akgün, İbrahim Özcan, Merve Efe, Erol Kılıç, Seda Ayhan, Ceyhun Yalçın, Halil Sevük, Turan Cesur, Nedim Yılmaz.