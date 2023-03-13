BALKANTÜRKSİAD’da Fatih Şakir güven tazeledi

BALKANTÜRKSİAD dernek merkezinde gerçekleşen genel kurula AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Atilla Ödünç, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Nilüfer Bele­diye Başkanı Turgay Erdem, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Se­ferler, Bulgaristan Başkonsolosu Vaselin Bozhilov, BALGÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, MÜSİAD Bursa Şube Baş­kanı Alparslan Şenocak, Kayapa OSB Baş­kanı Yalçın Toy, BUSADER Başkanı Tülin Günbatılı, Balkantürk Eğitim Vakfı Baş­kanı İlhan Uslu, TEKSİDER Başkanı Ner­min Ceyhan ve önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de ka­tıldı. Divan başkanlığını yeni dönem BAL­KANTÜRKSİAD Haysiyet Divanı Başkanı, İş İnsanı Vehbi Varlık’ın yürüttüğü genel kurulda divan üyeliklerini Aytuğ Onur ve Veda Girgin Eroğlu gerçekleştirdi.

Selamlama konuşmalarının ardından gündem gereği faaliyet raporu, mali tablo­lar ve denetleme kurulu raporlarının oku­nup müzakere edilmesinden sonra BALKAN- TÜRKSİAD’ın 2023-2025 dönemi organlarının seçimi gerçekleştirildi

Genel Kurul sonucunda yeniden başkan olarak seçilen Fatih Şakir, teşekkür konuş­masında; yaptıklarının, yapacaklarının garantisi olacağını ifade ederek,”Bursa­mıza ve ülkemize hizmetlerimizi, proje ve faaliyetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

BALKANTÜRKSİAD Kurucu Başkan Naci Şahin de yeni yönetime başarılar dileye­rek, şunları söyledi: “12 yıl önce kurduğu­muz derneğimizin bugün bu noktalara gelmesinden dolayı gurur duyuyorum. Başarılı çalışmalarına devam edeceğine olan inancımız tamdır. Kuruluştan bu yana bizlere yol yürüyen tüm arkadaşla­rıma teşekkür ediyorum.”

BALKANTÜRKSİAD’ın 2023-2025 dö­nemi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri: Fatih Şakir, İs­kender İskenderoğlu, Süleyman İnan, Baha Boztekin, Basri Açıkgöz, Osman Güler, Cömert Kayıra, Ümit İşmen, Ali Sayın, Sabriye Şen, Hakan Kızılırmak, Erhan Altun, Alp Kesercioğlu, Engin Bay­ram, Ersoy Tabaklar, Muammer Ballı, Burak Bozkaya, Emel Pekcan, Volkan Göral, Fatma Akalp, Gökhan Altay, Mümin Akgün, İbrahim Özcan, Merve Efe, Erol Kılıç, Seda Ayhan, Ceyhun Yalçın, Halil Sevük, Turan Cesur, Nedim Yılmaz.