BALKANTÜRKSİAD Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov’u ağırladı

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ağırlanan Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov ile yapılan görüşmede iki komşu ülke arasındaki ekonomik-sosyal konularda devam eden ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Balkan ülkelerimizin değerli Büyükelçileri ile her zaman yakın ilişkiler içindeyiz. Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov’un iade-i ziyaretinden çok memnun olduk” dedi.

Bulgaristan Bursa Konsolosluğu Ticari Ataşesi Lyubomir Lyubenov’un da eşlik ettiği ziyarette değerlendirmelerde bulunan konuk Büyükelçi Anguel Tcholakov da, “İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi önceliklerimiz arasında bulunuyor. En kısa zamanda ortak projelerde iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.