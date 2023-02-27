Bahri Şarlı Bölge Birliği’nde güven tazeledi
Bursa, Bilecik, Kütahya, Kocaeli ve Yalova İl ve İlçelerindeki 45 esnaf kefalet kooperatifinin bağlı bulunduğu 7. Bölge Birliği’nin Genel Kurulu 18 Şubat 2023 günü Bursa’da gerçekleştirildi.
Genel Kurula; Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Kocaeli Bölge Koordinatörü Dursun Ali Kılıçlı ile Bursa Bölge Koordinatörü Gökhan Sümer, Halkbank Şube Müdürleri ile birlikte bağlı kooperatiflerin delegeleri katıldı.
Genel kurul sonrasında yapılan seçimde Bahri Şarlı tüm oyları alarak başkanlığa yeniden seçildi.
Murat Özkarayurt ve Enver Erdoğan başkan vekilliklerine seçilerken yönetim kurulunun diğer üyeliklerine Faruk Demir, Halit Gölcan, Ahmet Saldız, Fahrettin Bilgit, İsmail Günenç, Muhammer Şener, Orhan Tanhan ve Tahammül İlhan Denetim kurulu üyeliklerine İrfan Derici, Vedat Bayram Aydın ve İsa Oruç seçildiler.