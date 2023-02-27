Bahri Şarlı Bölge Birliği’nde güven tazeledi

Bursa, Bilecik, Kütahya, Kocaeli ve Yalova İl ve İlçelerindeki 45 esnaf kefalet kooperatifinin bağlı bulun­duğu 7. Bölge Birliği’nin Genel Kurulu 18 Şubat 2023 günü Bursa’da gerçekleştirildi.

Genel Kurula; Halkbank Ge­nel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Kocaeli Bölge Koordi­natörü Dursun Ali Kılıçlı ile Bursa Bölge Koordinatörü Gökhan Sümer, Halkbank Şube Müdürleri ile birlikte bağlı kooperatiflerin delege­leri katıldı.

Genel kurul sonrasında ya­pılan seçimde Bahri Şarlı tüm oyları alarak başkanlığa yeni­den seçildi.

Murat Özkarayurt ve Enver Erdoğan başkan vekilliklerine seçilerken yönetim kurulu­nun diğer üyeliklerine Faruk Demir, Halit Gölcan, Ahmet Saldız, Fahrettin Bilgit, İsmail Günenç, Muhammer Şener, Orhan Tanhan ve Tahammül İlhan Denetim kurulu üyelik­lerine İrfan Derici, Vedat Bay­ram Aydın ve İsa Oruç seçildiler.