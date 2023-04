Bağışçılara teşekkür

BUÜ Güçlendirme Vakfı İftar Programı, Görükle Kampüsü’ndeki Çamlık Yemekhanesi’nde gerçekleştirildi. Programa BUÜ Rektörü ve Güçlendirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Erbak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, yönetim kurulu üyeleri, dekanlar, meslek yüksekokul yöneticileri, bağışçılar, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Programda kısa bir hoş geldiniz konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 11 Nisan tarihinin aynı zamanda Üniversitenin 48. Kuruluş yıldönümüne denk gelmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi. Gelişmiş üniversitelerin, kurdukları vakıflar aracılığı ile çok büyük bağışlar ve yardımlar aldığının, bu sayede nitelikli eğitim için yüksek maliyetli yatırımlar gerçekleştirebildiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Vakfımıza farklı amaçlarla bağışta bulunan tüm bağışçılarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Her birinin destekleri çok kıymetliydi. Avrupa ve Amerika’da üniversiteler vakıflar marifetiyle varlıklarını sürdürüyor. Osmanlı Devleti’nde de durum böyleydi. Devlet üniversitesi vakıflarının artık para kazanan, maddi birikimleri olan güçlü kuruluşlar olması gerekiyor” diye konuştu. Konuşmasında görev süresiyle alakalı açıklamalarda da bulunan Rektör Kılavuz; “İlk günden bugüne kadar her zaman ortak aklı önemsedik. İstişare etmeden karar almadık. Bu kültürün üniversitelerde, demokratik ortamlarda terk edilmemesi gereken yegane unsur olduğuna inanıyoruz. 4 yıl boyunca da bu şekilde davranmanın ödülünü aldık. Huzur, güven ve dayanışmanın kat be kat arttığını gördük. Bir eğitimcinin gelebileceği zirve noktanın şu anda bulunduğum konum olduğuna inanıyorum. Ben görevimi layıkıyla yapmış olduğuma inanıyorum. Görevimi de gönül rahatlığıyla devretmeye hazırım” açıklamasında bulundu. Güçlendirme Vakfı Başkan Vekili Mehmet Erbak da konuşmasında bugüne kadar kuruma destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.