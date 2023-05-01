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Atık su deşarjı için imzalar atıldı

İş Dünyası 01.05.2023, 23:15
Atık su deşarjı için imzalar atıldı

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) ara­sında, Kayapa OSB’nin atık suyunun HOSAB arıtma te­sisine deşarj edilmesi için imzalar atıldı.

Protokolü, Kayapa OSB adına Yönetim Kurulu Baş­kanı Yalçın Toy ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlker Duran ile HOSAB adına da Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Pancarlıoğlu imzaladılar.

#Kayapa OSB
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