Atık su deşarjı için imzalar atıldı

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) ara­sında, Kayapa OSB’nin atık suyunun HOSAB arıtma te­sisine deşarj edilmesi için imzalar atıldı.

Protokolü, Kayapa OSB adına Yönetim Kurulu Baş­kanı Yalçın Toy ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlker Duran ile HOSAB adına da Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Pancarlıoğlu imzaladılar.