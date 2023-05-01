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Atık su deşarjı için imzalar atıldı
İş Dünyası 01.05.2023, 23:15
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) arasında, Kayapa OSB’nin atık suyunun HOSAB arıtma tesisine deşarj edilmesi için imzalar atıldı.
Protokolü, Kayapa OSB adına Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlker Duran ile HOSAB adına da Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Pancarlıoğlu imzaladılar.
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