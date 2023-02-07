ASKON Bursa Şubesi BTSO KOBİ Konseyi’ni ağırladı

ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız, BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız ve KOBİ Konseyi Üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. ASKON Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Bursa’daki KOBİ’lerin gelişimi hedefiyle planlanan çalışmalar değerlendirildi.

ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız, BTSO ile her alanda ortak akıl ve işbirliği içerisinde çalıştıklarını vurguladı. Toplantı çerçevesinde özellikle KOBİ’lerin Bursa’nın ekonomik büyümesindeki etkinliğini artırmak için ortaklaşa yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiğini kaydeden Yıldız, “Bursa’da şu anda çok güçlü bir yatırım iştahı var. Bu bağlamda, KOBİ OSB projesini çok değerli buluyoruz. Gerek kent ekonomisinin büyümesi gerekse planlı şehirleşmenin önünü açacak olan KOBİ OSB’nin milletvekillerimiz başta olmak üzere Bursa Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Emre Yıldız, Bursa’da ihracat artışının önündeki engellerden birinin ölçek konusu olduğunu söyledi. Son 5 yıllık dönemde Bursa’nın 16 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşamadığını anımsatan Yıldız, “Bursa’daki yaklaşık 7 bin ihracatçının büyük kısmını mikro ölçekli firmalar oluşturuyor. Bu firmalarımızın birçoğu şehir içinde kalmış plansız sanayi alanlarında üretimlerini sürdürüyor. İhracatımızı sıçratma potansiyeli yüksek olan bu firmalara yeni alanlar üretmeliyiz” şeklinde konuştu.

BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız, KOBİ Konseyi’nin vizyonu ve hedeflerine ilişkin bilgiler verirken, ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız’a ev sahipliği için teşekkür etti.