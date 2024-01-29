ARSİYAD Artvin Kültürevi için imzalar atıldı

Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ARSİYAD) Başkanı Erdinç Acar, Nilüfer Belediyesi ile devam eden görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını ve yasal prosedür sonucu Nilüfer Ticaret Merkezi sınırları içinde yer alan 2 bin 500 metrekarelik arsanın 15 yıllığına kiralanarak kullanım hakkını elde ettiklerini söyledi. Mimar Nizamettin Kaya’nın mimari çalışmasını hazırladığı proje tamamlandığında 2 bin 500 metrekare üzerinde 2 katlı, bodrum kat dahil toplam 560 m2 içerisinde restorant ve Artvin yöresel ürünleri satış yeri, Artvin Müzesi, toplantı salonu ve çok amaçlı salon ile Yönetim ofisi yer alacak.

20. yılını geride bırakan ARSİYAD’ın büyük bir hayalinin gerçekleşeceğini ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür eden ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, “Yönetim Kurulumuz olarak bu dönemde en önemli hedefimiz durumundaki ARSİYAD Artvin Kültürevi’ni hayata geçirmek için çok önemli bir aşama kaydettik. Planları hazır olan ARSİYAD Artvin Kültürevi’nin temelini bir an evvel atarak inşaatı da kısa sürede bitirmek istiyoruz” dedi.