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Alkin: Verimliliğin yolu yalıtımda
Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları’nın 28’incisi Bursa’da gerçekleştirildi.
İş Dünyası 31.01.2023, 00:13
VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerjinin verimli kullanılması gerektiğini söyledi.
Özellikle yeni yapılan binalardaki ısı yalıtımının önemine değinen Alkin, yalıtımın faturalarda önemli bir tasarruf sağlayacağını aktardı.
Alkin, “Eğer binalarda verimlilik adına yalıtımları düzgün yaparsak, faturaların yüzde 50’sine kadar indirim yapabilme imkanı doğuyor.” diye konuştu. Bina pozisyonlamalarının enerji tüketimine etkisinden de bahseden Alkin, “Binayı biraz daha fazla metrekareyle yapmak yerine sıfır enerji tüketecek pozisyonlamalara kadar getirdiğinizde binanın değeri artıyor. Aynı zamanda enerji tüketimi açısından memleketin dış politikasına kadar katkıda bulunacak bir hale geliyor.” ifadelerini kullandı.
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