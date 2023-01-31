Alkin: Verimliliğin yolu yalıtımda

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerjinin verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Özellikle yeni yapılan binalardaki ısı yalıtımının önemine değinen Alkin, yalıtımın faturalarda önemli bir tasarruf sağlayacağını aktardı.

Alkin, “Eğer binalarda verimlilik adına yalıtımları düzgün ya­parsak, faturaların yüzde 50’sine kadar indirim yapa­bilme imkanı doğuyor.” diye konuştu. Bina pozisyonlama­larının enerji tüketimine etki­sinden de bahseden Alkin, “Binayı biraz daha fazla met­rekareyle yapmak yerine sıfır enerji tüketecek pozisyonla­malara kadar getirdiğinizde binanın değeri artıyor. Aynı za­manda enerji tüketimi açısından memleketin dış politikasına kadar katkıda bulunacak bir hale geliyor.” ifadelerini kullandı.