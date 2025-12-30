Bursa iş dünyasının temsilcileri, özellikle yüksek faiz oranları ve sıkı finansal koşulların sanayicinin yatırım iştahını sınırladığını vurguladı. Artan girdi maliyetleri, finansman yükü ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların üretim ve ihracat üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

Yatırımlar hız kazanabilir

2026 yılına yönelik beklentilerde ise en önemli başlık finansmana erişimin kolaylaşması oldu. İş dünyası temsilcileri, faiz oranlarında yaşanabilecek düşüşlerin kredi maliyetlerini aşağı çekerek yatırımların yeniden hız kazanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Mustafa Bozbey

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

2025 yılı, umudu ve dayanışmayı büyüterek yol aldığımız bir yıl oldu. Ulaşımdan altyapıya, çevreden turizme kadar pek çok alanda, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir Bursa için kararlı adımlar attık. Kentimizin her köşesinde eşit hizmet anlayışını güçlendirmeye odaklandık. Genel ekonomik durumu dikkate alarak, hak temelli bir anlayışla sosyal desteklerimize ağırlık verdik. Emekli destekleri, eğitim destekleri ve Anne Kart gibi uygulamalarla hemşehrilerimizin günlük yaşamına doğrudan dokunan çözümler ürettik. Amacımız, kimseyi geride bırakmadan sosyal eşitliği güçlendirmekti. Kırsalda üretimin ayakta kalmasının, kentin geleceği açısından hayati önemde olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla; damla sulama borusu, sıvı gübre, aşı, yem ve mazot destekleriyle üreticimizin yanında olduk. Kırsal kalkınmayı yalnızca bir destek politikası değil, Bursa’nın ortak geleceği olarak gördük. 2025 aynı zamanda Bursa için güçlü bir dayanışma yılı oldu. Yaz aylarında yaşadığımız ve hepimizi derinden etkileyen yangınlarda, güçlendirdiğimiz itfaiye teşkilatımızla birlikte, kent olarak örnek bir dayanışma sergiledik. Yine iklim krizinin ve yıllardır biriken plansızlığın sonucu olarak yaşanan su sorununda, tasarruf çağrılarımıza sahip çıkan hemşehrilerimizin duyarlılığı Bursamızın ortak aklını bir kez daha ortaya koydu. Bu kent, zor zamanlarda nasıl bir arada duracağını 2025’te bir kez daha gösterdi.

2026 yılına, Bursa’nın geleceğini güvenle inşa edeceğimiz çok önemli bir eşikle giriyoruz. Bursa Planlama Ajansı ve Danışma Kurulumuz öncülüğünde; ortak akıl, katılımcılık ve bilimin rehberliğinde hazırladığımız 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planını yeni yılda onaylamış olacağız. Bu plan, Bursa’nın uzun vadeli yol haritasıdır; kısacası kentimizin “Kent Anayasası”dır. Su konusunda 2025’te by-pass hattıyla sağladığımız geçici rahatlamayı, 2026’nın ilk yarısında devreye alacağımız Çınarcık Barajı ile kalıcı biçimde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu adım, yalnızca bugünü değil, Bursa’nın gelecek kuşaklarını da güvence altına alacaktır. Ulaşımda, altyapıda ve kentsel dönüşümde; daha dirençli, daha yeşil ve insan öncelikli bir Bursa hedefiyle attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız; hemşehrilerimizin kentte yaşamaktan mutluluk duyduğu, geleceğe güvenle baktığı bir Bursa’yı birlikte inşa etmek. 2026’nın; ülkemizde demokrasi ve insan haklarının güçlendiği, adalete olan güvenin yeniden pekiştiği bir yıl olmasını diliyorum. Başta Bursalı hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl temenni ediyorum.

Erkan Aydın

Osmangazi Belediye Başkanı

2025 yılı bizim için "insan odaklı belediyecilik" ile "modern şehircilik" vizyonunun tam buluşma noktasıydı. 1 milyona yaklaşan nüfusuyla Bursa’nın kalbi olan Osmangazi’de, sadece yol ve kaldırım yapan değil, vatandaşın elinden tutan bir belediyecilik sergiledik. "Mega Proje" adı altında dev betonlar yükseltmek yerine; Uludağ’ı hiç görmemiş çocuklarımızı kayakla buluşturduk, Genç Cafelerimizde yüzbinlerce gencimizi ağırladık ve Kent Lokantalarımızda binlerce yurttaşımıza uygun fiyatlı yemek sunduk.

Ekonomik zorluklara rağmen şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımızla ihalelerdeki kırım oranlarını %20’lerin üzerine çıkardık. Birçok belediye bütçe dengesi kurmakta zorlanırken biz tasarrufu hizmete çevirdik. Ama bizim için asıl başarı, Kağukçınar’daki emeklimizin 5 liraya içtiği huzurlu çayda ve bir annenin yüzündeki tebessümdedir. Kısacası 2025, dayanışmanın ve bütçe disiplininin yılı oldu.

2026 yılı bizim için çok özel bir anlam taşıyor. Bursa’nın Fethi’nin 700. Yılı’nı büyük bir coşkuyla, tüm yıla yayılan etkinliklerle kutlayacağız. Gelecek yılki en büyük önceliğimiz "Dirençli Kent" hedefimizi güçlendirmek olacak. Soğukkuyu ve Çiftehavuzlar’da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla bitirip yeni alanları plana dâhil edeceğiz. Afet konteynerlerimizi tüm mahallelerimize yaygınlaştıracağız.

Aynı zamanda "Oldcity" dediğimiz Hisar Bölgesi’ni canlandırarak turizm potansiyelimizi zirveye taşıyacağız. Arkeopark ve Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası gibi projelerle tarihimize sahip çıkacağız. 2026’da da 136 mahallemizin tamamında, ayrım gözetmeksizin, daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir Osmangazi için vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Oktay Yılmaz

Yıldırım Belediye Başkanı

2025 yılı, Yıldırım’da planladığımız projelerin sahaya yansıdığı, hizmetlerimizin somut sonuçlar verdiği bir yıl oldu. Sosyal belediyecilikten kentsel dönüşüme, eğitimden üretime kadar pek çok alanda hemşehrilerimizin hayatına dokunduk. Katılımcı yönetim anlayışımızla Yıldırım’ı birlikte büyüttük. İlçemizin potansiyelini daha güçlü hale getirdik. 2026 yılının, Yıldırım için atılım ve kalıcı eserler yılı olmasını hedefliyoruz. Planladığımız projeleri hayata geçirerek ilçemizin yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz. Önceliğimiz; kentsel dönüşüm olacak. Hemşehrilerimizle birlikte Yıldırım’ı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.2026 yılının ülkemize, kentimize, ilçemize ve tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Şadi Özdemir

Nilüfer Belediye Başkanı

2025 yılı Nilüfer için birlikte üretmenin, paylaşmanın ve dayanışmayı büyütmenin yılı oldu. Kent yaşamını güçlendiren hizmetlerimizi geliştirirken; sporu yalnızca bir faaliyet alanı olarak değil, birleştirici bir yaşam kültürü olarak ele aldık. Sporun çocukları, gençleri ve aileleri aynı zeminde buluşturan gücüyle; sağlıklı yaşamı, ortak aidiyeti ve kent dayanışmasını güçlendirdik. Yerel ekonomiyi destekleyen adımlarımızla esnafımızın ve üreticimizin yanında dururken; kültür, spor ve sosyal projelerle Nilüfer’in enerjisini birlikte yükselttik. Gençlerin, kadınların ve çocukların kentte daha görünür olduğu bir yıl olan 2025, Nilüfer’de ortak aklın ve birlikte hareket etmenin değer kazandığı bir yıl olarak geride kaldı.

2026’dan beklentimiz; Nilüfer’in yaşam kalitesini daha da yukarı taşıyan, ekonomiyi güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı büyüten adımların yılı olmasıdır. Katılımcı yönetim anlayışımızı daha da derinleştirerek; gençlerin karar süreçlerinde daha etkin olduğu, sporun ve sağlıklı yaşamın kent kültürünün ayrılmaz parçası haline geldiği bir Nilüfer hedefliyoruz. Üreten, paylaşan ve geleceğini birlikte kuran bir kent olarak; 2026’da da umut veren, ilham veren bir Nilüfer için çalışmaya devam edeceğiz. 2026, Nilüfer’in dayanışma ruhunun ve ortak gücünün daha da görünür olduğu bir yıl olacak.