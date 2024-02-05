‘Konkordato’da patlama!

Aydın Dağtekin

Global ekonomik krizin de etkisiyle tedarik zincirinin bozulması ve finansmana erişimin oldukça pahalı hale gelmesi, işletmeleri ciddi anlamda zora sokuyor. Piyasalarda bozulan nakit akışı nedeniyle alacaklarını tahsil edemediği için borçlarını ödeyemeyen şirketler, çareyi konkordato başvurularında arıyor.

Geçmiş yıllarda daha çok KOBİ düzeyindeki işletmeler konkordato başvurusu yaparken bugün tekstil, mobilya, enerji, kimya gibi hemen her sektörden, büyük şirketlerin de talepte bulunması dikkat çekiyor. Otel ve AVM’ler gibi hizmet sektöründen kuruluşlar da listede önlerde yerini alıyor. Konkordato gerekçelerinden biri de kamu alacaklarının tahsil edilememesi olarak gösteriliyor.

2023 yılında 520’ye ulaştı

Ekonomik darboğazdan çıkamayarak 2023 yılında konkordato talep eden şirket sayısı 520’ye yaklaştı. Başvurular 2024’ün ilk haftalarında da devam ederken açıklamalar, özellikle yılın ilk yarısında tekstil, ev tekstili, mobilya, turizm gibi sektörlerde hızlı faiz artışları sonucunda kaynak temini sorunun daha da artacağına işaret ediyor. Kimi sektör temsilcileri, konkordatoda sadece finansal ve kamusal borçların dikkate alınıp ticari borçların kapsam dışı tutulmasını talep ederken, bazı temsilciler ise “Tüm borçları kapsamalı” görüşünü dile getiriyor.

Ödemeler dengesi bozuldu, karşılıksız çek yüzde 18.7 arttı

Piyasalardaki nakit sıkışıklığı, ödemeler dengesini de bozdu. 2023’te 2022 yılına göre bankalara ibra edilen çek sayısı yüzde 0.4 artışla 16 milyon 954 bin 515 adet, bunların tutarı yüzde 72.8 artışla 4 trilyon 567 milyar lira oldu. Çek kullanan tekil kişi sayısı da yüzde 8.6 artarak 558 bin 651’e çıktı.

Bu kapsamda karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı yüzde 18.7 artışla 146 bin 770 adet, bunların tutarı yüzde 176.4 artışla 57 milyar lira ve tekil kişi sayısı ise yüzde 18.4 artışla 16 bin 78’e çıktı. Sadece Aralık 2023’te ise Aralık 2022’ye kıyasla ibraz edilen çek sayısı yüzde 17.3 düşüşle 971 bin 340 adede inerken, bunların tutarı yüzde 55 artışla 425 milyar lira oldu. Yine karşılıksız çek sayısı yüzde 23.8 artışla 10 bin 881 adet olurken tutar yüzde 185.3 artışla 6.4 milyar lirayı gördü.

Bursa’da 63 şirket konkordato istedi

Art arda gelen faiz artışlarına paralel olarak piyasada yaşanan nakit darlığı şirketlerin konkordato başvurularında artışa neden olurken, yaşanan ekonomik sıkıntıdan Bursa da nasibini aldı. Bursa’da 2023 yılında toplamda 63 şirket, konkordato talebiyle mahkemenin kapısına gitti. Korkordato isteyen Bursalı şirketler arasında mobilya sektörü öne çıkıyor. Ağırlıklı olarak İnegöl’de faaliyet gösteren 15 mobilya şirketi, geçen yıl konkordato talebinde bulundu. Mobilyanın yanı sıra tekstil, makine, sağlık, inşaat, gıda gibi sektörleri de sıkıntının yaşandığı sektörler arasında.

BAŞVURUDA BULUNAN ŞİRKETLER

DEMPAK OLUKLU MUKAVVA KARTON AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

TED KAĞITÇILIK AMBALAJ PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ

İMD TAŞM.DEP.GID.TAR.HAY.AMB.İNŞ.TAAH.MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

VALİANT MOB.TEKS.İNŞ.TAAH.NALB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ŞİFAVET VET.HEK.HİZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ÖZMİN NALB.AMB.İNŞ.TAAH.TAŞM.GID.TAR.HAYV.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ARİN YATAK MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ALTIGEN AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

LİMONCAN TEKS.KONF.MEFR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ATAK KUMAŞ TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.LTD.A.Ş.

QABURGA RESTORAN İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ

HOMEBERRY TEKSTİL LTD.ŞTİ

DİZANİ MOBİLYA ÜRETİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ

BOİZ MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ (TALEP REDDEDİLDİ)

DİRİNGLE OTEL TURİZM TİC.LTD.ŞTİ (TALEP REDDEDİLDİ)

İNEGÖL DİRİLİŞ MOBİLYA MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ARTI APRE BOYA TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.

YÜCE NAKLİYAT EMLAK MAD.VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

2E MADENCİLİK NAKLİYAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş.

BARMAK BARUTÇUOĞLU GIDA MAK.SAN.TİC.A.Ş.

ARSLAN AYNA CAM İNŞ.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (TALEP REDDEDİLDİ)

ABONNA MOB.ORM.ÜR.İNŞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

URAZLİFE KOLTUK MOB.TEKS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ

UG MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

PELORİ PERDE LEZ FİSTO ORG.İM.TEKS.VE MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

GÜRSAN MOBİLYA İNŞAAT VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

GÜRLER MOBİLYA İÇ VE DIŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

BARİDA MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ETCOMA SANAYİ MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.

UNGAN MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

BAHADIR ÇEYİZ SAN.TİC.LTD.ŞTİ (TALEP REDDEDİLDİ)

ASKAR TASARIM İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ

YAZ MOBİLYA ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

NAYMAN İST.ORM.ÜRN.AKAR.TUR.OTO.NAK.MOB.LOJ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

WOOD DİZ.ORM.ÜRN.AKAR.İNŞ.TUR.GID.OTO.NAK.TEKS.MOB.LOJ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

YAZICIOĞLU SİN.VE FİLM.ORM.ÜRÜN.MOB.HIR.DAY.TÜK.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

DORE METAL MOBİLYA AKSESUAR İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.A.Ş.

LAST STATION TUR.OTEL.ORG.İNŞ.OTO.KİR.GAYR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ÇELİKSOY TEKSTİL KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ

İMD TAŞM.DEP.GID.TAR.HAYV.AMB.İNŞ.TAAH.MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

EGE SANDALYE SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

GENÇ ARCHİ MOB. SAN.TİC.LTD.ŞTİ

MİM SEFA İNŞAAT TEKSTİL GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

SEÇKİN LAKE MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (TALEP REDDEDİLDİ)

ÇABURGA RESTORAN İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ.

ADA LAS.KAU.MAK.PLAS.DER.KİM.OTO.TEKS.GID.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ÇELİKSOY TEKSTİL KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ

FLORETEKS TEKSTİL KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ALPER MAKİNE (TALEP REDDEDİLDİ)

ASDİN TEKSTİL GIDA VE TEKEL ÜRÜN.EML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

OPAL PETROL KUYUMCULUK NAKLİYE SAN.TİC.LTD.ŞTİ

İLYAS KILIÇ TUR.TEKS.TAŞM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (TALEP REDDEDİLDİ)

AK-İZO YALITIM SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (TALEP REDDEDİLDİ)

AKTAŞ HAVA SÜSP.SİS.SAN.TİC.A.Ş. (TALEP REDDEDİLDİ)

ARMES EV TEKSTİLİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ER-NE ÇOCUK GİY.VE ARÇ.GER.KONF.TEKS.ITR.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

BABYGROSS MAĞAZACILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ (TALEP REDDEDİLDİ)

BE-KA NAK.İNŞ.VE TAAH.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. (TALEP REDDEDİLDİ)

MİM SEFA İNŞAAT TEKSTİL GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

UMUT OTO SANAYİ ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ (TALEP REDDEDİLDİ)

LÜKSTEKS OTO DÖŞ.MALZ.VE AKS.TEKS.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ (TALEP REDDEDİLDİ)

BYR SW BİLİŞİM TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ

SAYDAM TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET AŞ. (TALEP REDDEDİLDİ)