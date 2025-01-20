AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

Fuara 82’si Bursalı olmak üzere Türkiye genelinde 239 firma iştirak etti. Bursalı tekstilciler, fuarda yenilikçi ürünleri vitrine çıkardılar. Fuar, her yıl dünya genelinden yaklaşık 70 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

Türk firmaları için Heimtextil, Avrupa, Kuzey Amerika, ve Uzak Doğu pazarlarına erişim sağlamak için önemli bir platform. Türkiye'nin ev tekstili ihracatının büyük bir kısmı bu fuarda kurulan bağlantılar sayesinde gerçekleşiyor. Firmalar, fuarda yeni trendleri ve teknolojileri inceleyerek, üretim süreçlerini güncelleyebiliyor ve yenilikçi ürünlerle global pazarda rekabet edebiliyor.

Vize sorunları nedeniyle ziyaretçilerin, hatta bazen katılımcı firma temsilcilerinin Avrupa’da düzenlenen fuarlara katılamadığına dikkat çeken Bursalı firmaların temsilcileri, bu durumun Türkiye’de düzenlenen benzer fuarların önemini daha da artırdığını kaydettiler. Firma yetkilileri, “Heimtextil’de katılımcı sayısı bu yıl yüzde 15-20 oranında düştü. Bu durum, İstanbul’da düzenlenen HOMETEX fuarının önemini daha da artırdı. İyi bir planlama, konsept ve organizasyonla HOMETEX çok daha öne çıkabilir. Bu fırsatı iyi değerlendirelim” dediler.

Fuar neden önemli?

Sektörün Nabzını Tutmak: Fuar, sektördeki en son trendleri, teknolojik gelişmeleri ve tasarım yeniliklerini yakından takip etmek için ideal bir platform.

Yeni İş Birlikleri Kurmak: Firmalar, fuarda potansiyel iş ortakları, tedarikçiler ve müşterilerle bir araya gelerek yeni iş fırsatları yaratabiliyor.

Rekabet Gücünü Artırmak: Fuar, firmaların ürünlerini rakipleriyle karşılaştırmalarına ve sektördeki konumlarını güçlendirmelerine olanak tanıyor.

Neler sergilendi?

*Ev tekstili (perde, yatak örtüsü, nevresim, havlu, perde kumaşları)

*Ticari tekstil (oteller ve restoranlar için özel ürünler)

*Dekoratif tekstil (halı, kilim, yastık, masa örtüsü)

*Teknik tekstiller (akustik paneller, alev geciktirici kumaşlar)

*Döşemelik ve dış mekan tekstilleri

*Sürdürülebilir ve organik tekstil ürünleri

Öne çıkan temalar

Sürdürülebilirlik: 2025 yılı temasında sürdürülebilirlik ön planda. Türk firmaları organik pamuk ve geri dönüştürülmüş tekstil ürünlerini sergileyerek global çevre standartlarına uygunluklarını göstermeyi hedefliyor.

Dijitalleşme: Akıllı üretim teknolojileri, dijital baskı sistemleri, ve inovatif kumaş türleri de fuarda sergilenecek ana konular arasında yer alıyor.

Bülent Yaşar

Prestige Mensucat YKB

Naturel elyaf ürünlerimizi sunduk

Döşemelik kumaş üreticisi olarak, müşterilerimiz için her zaman destek ve çözüm ortağıyız. Üstün kalite hizmetleri ve yenilikçi fikir anlayışı ile yurtiçi ve yurtdışında sektörümüzün önde gelen firmaları arasında yer alıyoruz. Tasarım ve ürün kalitesi ile tekstile estetik bir soluk katan şirketimiz Prestige’i, Heimtextil fibi sektörün buluşma noktalarında tanıtmaktan ve ürünlerimizi vitrine çıkarmaktan gurur duyuyoruz.

Prestige Mensucat olarak Heimtextil fuarında performans kumaşları, naturel elyaf ürünlerimizi sunduk. Genel olarak değerlendirdiğimizde fuarlar her sene kan kaybediyor ama beklediğimiz müşterilerin hepsi de fuardaydı ve onlarla yaptığımız görüşmelerde yeni ürünlerimizi sunma imkanı bulduk. Fuarın getirisini görmek ve nasıl bir çıktı sağlaydığını görmek için henüz erken. Birkaç ay içerisinde bu fuarın sonuçlarını göreceğiz.

Ayhan Denizci

Ayhan Denizci Tekstil YKB

Kriz, bu fuarda da kendini gösterdi

Heimtextil fuarında lokomotif ürünlerimiz olan perdelik tül kalitelerini sergiledik. Armürlü tezgâhlarda yaptığımız, farklı kalitelerde ve renklerde kartelalarını oluşturduk ve müşterilerimize sunduk. Biz tül grubunda çok güçlüyüz. Çalışmalarımızı bu yönde yaptık, değişik iplik ve çözgüler ile farklı desenler oluşturduk ve fuarın ilgisini çektik.

Ancak ürünlerimize olan ilgi beklentilerimizi karşılamadı. Kriz, bu fuarda da kendini bir hayli gösterdi. Genel olarak çok durgun ve sakin bir fuar oldu. Bunun birçok sebepleri var. Bunların en başında yüksek maliyetli uçak biletleri, hotel ve yemek ücretleri. Bu artan fiyatlar karşısında birçok firma buraya gelmek istemiyor ve bizlerin onları ziyaret etmemizi istiyorlar. Bu da ziyaretçi sayısını düşürüyor. Bunun yanında ülkemizde de yaşanan vize sorunları diğer başka ülke insanlarını da aynı şekilde etkilemektedir. Maalesef bu sorun çok ciddi boyutlara ulaşmış ve hala bir çözüm bulunamamıştır. Sonuçta bu fuar bizler için kötü denilecek bir seviyede olmuştur. Mevcut gelen müşteriler ile yapılan birkaç bağlantıların dışında yeni sayılacak müşteri ve pazar bulma imkanımız olmadı.

Ali Can Tutar

Harput Tekstil Genel Müdürü

Bu yıl ciddi bir talep artışı ile karşılaştık

Heimtextil Fuarı'nda natürel mat görünümlü Seher kaliteler, recycled (geri dönüştürülmüş) ürünler, FR ürünler öne çıkan ürünlerinizdi. Geçen yılki fuar beklentilerimizin çok altında idi. Bu yıl ise ciddi bir talep artışı ile karşılaştık. Bu talep artışı beklentilerimizin altında olmasında rağmen, yine de bizlere moral oldu. Fuarla ilgili beklentilerimiz, çok zayıf bir talep ile karşılaşmaktı. Bu beklentiye göre daha başarılı geçti diyebilirim.

Pandemi sonrası tüm dünyadaki enflasyonist ortam, talep azalmasına sebep oldu. Tüm bu olumsuzlukların üzerine ilaveten yaşanan savaşlar, maalesef ticareti olumsuz etkiledi. 2025 yılında savaşların bitmesini bekliyorum. Bu etkiyle birlikte işlerde ciddi bir düzelme beklentim var.

Berk Noyan

Berteks Tekstil CEO

Profesyonel ziyaretçilerin dikkatini çektik

Berteks loarak, tekstil sektöründe çevresel duyarlılığı artırmak için enerji ve su tasarrufu, çevre dostu hammaddeler ve etkili atık yönetimi gibi uygulamalarla sürdürülebilirlik anlayışına öncülük ediyoruz.

Berteks Tekstil olarak, 14-17 Ocak 2025 tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenen Heimtextil fuarında, inovatif ve çevre dostu tekstil ürünlerimizi dünya vitrinine taşıdık. Akustik kumaşlardan antibakteriyel tekstillere, enerji tasarrufu sağlayan termotex kumaşlardan tekstil tabanlı duvar kağıtlarına kadar geniş ürün yelpazesi ile dünya çapındaki profesyonel ziyaretçilerin dikkatini çektik.

Heimtextil, mekân tekstilleri ve tasarım trendleri için dünyanın en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor. Fuarda inovatif ürünlerimizi uluslararası pazarlara tanıtma, yenilikçi çözümlerimiz ile dünya çapında sürdürülebilir ve estetik odaklı ürünlerimizi sunma imkânı yakaladık. Öne çıkan ürünlerimizden biri, geri dönüştürülmüş polyester ipliklerle üretilerek çevre dostu olan, ses yutma ve yalıtım özelliklerini aynı anda sağlayan teknik tekstil kumaşlarımızdı. Teknik özellikleri estetik ve kaliteyle buluşturan kumaşlarımız, iç mekanlarda akustik düzenleme ve enerji tasarrufu sağlıyor, perdelerden duvar kaplamalarına kadar farklı kullanım alanlarında uzun ömürlü ve fonksiyonel çözümler sunuyor.

Hasan Moral

Moral Tekstil YKB

Ekonomilerdeki yavaşlama fuara yansıdı

Bu yıl fuarda doğal elyaf karışımlı ve projeler için geliştirdiğimiz özel kumaş koleksiyonlarımız ön plandaydı. Fuar, sektör açısından önemli bir fuar ve ziyaretçi kitlesi oturmuş bir organizasyon. Bu açıdan Heimtextil bizim için çok önemli.

Dünya ekonomisinde süre gelen yavaşlamanın etkisi bu sene de fuara yansıdı. Ancak önemli müşterilerimiz ile buluşma ve değerlendirmelerde bulunma imkanımız oldu. 2025 senesinde pazarın toparlanma sürecine gireceğine inanıyoruz.

Ali Güzeldağ

AG Mensucat YKB

Heimtextil bu sene kan kaybetti

Tekstil, ev tekstil grubunun dünyadaki en kapsamlı fuarları Heimtextil ve Hometex. Fuarın bu sene kan kaybettiğini gördük. Ürün gamı çeşitliliği açısından Türkiye gurur duyacağımız bir sunumla fuarı tamamladı.

2024 zor şartlarla geçen bir yıl oldu. Yeni dönemde fuarla birlikte konsept, hızlı ürün üretip hızlı teslimat üzerine odaklanacak. Türkiye bu anlamda pazar payını koruyacaktır. Ev tekstilinin gurur duyacağı fuarlardan Hometex’te bu hazırlığı daha iyi yapacak. 2025 yılı için değerlendirme yapmak gerekirse, ürün kalitesi artık tüm dünyada herkesin ulaşabileceği, sonuç alabileceği bir noktaya geldi. Türkiye zaten iyi bir noktada. Hızlı teslimat ve hızlı ürün hazırlama ile pazar payımızı koruyacağımızı, sektörü domine edeceğimizi düşünüyorum. Tekstil özelinde her daim sıkıntılar var, olacak. Döviz kurunun ticareti ve pazarlamayı olumsuz etkilediği muhakkak. Ancak hükümetimizin enflasyona yönelik ciddi bir politikası var. Kurun baskılandığı bir dönem yaşıyoruz. Bu noktada farklı bir argüman geliştirmemiz lazım. Fiyat odaklı bir rekabet yerine hızlı ürün, hızlı teslimatla öne geçmiş oluruz. Ülkemiz ekonomisini olumsuz etkilenmeden, kurların ticarete olumlu yansıması için dengeye oturması lazım. Ev tekstilinin bununla beraber kabiliyetini ortaya koyacağını düşünüyorum. Ev tekstili krizlerden en çok etkilenen sektörlerden biri. Bu kadar olumsuz dönemden geçerken, çevredeki kaos savaşlar bitince ciddi bir taleple de karşılaşabiliriz. İki savaş bittiği anda ticaretimiz güzel biçimde etkilenecektir.

Burak Anıl

Anılsan YKB

Sektörümüz için fuar sakin geçti

Sektörümüz için havlu, bornoz ve ev tekstili grupları için fuar sakin geçti. Bunun ana sebeplerinden biri, yaşadığımız maliyet problemi. Maliyetler artmasına rağmen kurlar artmadığı için döviz bazında pahalanıyoruz. Buna bağlı olarak müşteri talepleri düşüyor. İleride kur ve maliyet dengelendiği zaman daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kurların maliyetle dengelenmesi önemli bizim için. Bu yıl farklı bir beklentimiz yok. Türkiye sonuçta diğer ülkelere Asya’ya göre pahalı bir ülkeydi. Üretim kalitesindeki farkımız bizi öne geçiriyordu ama o fark şu an çok arttığı için daha fazla zorlanıyoruz. Bu sene biz üreticiler için zor bir yıl olacak. Kademeli olarak ikinci yarısından itibaren biraz daha iyi olacağını ümit ediyoruz.

Erol Türkün

Vanelli Tekstil YKB

Bu sene fuarda natürel ürünler öne çıktı

2024 pek hoş geçmedi sektörümüz için. Dünyadaki kriz, kuzeyimiz, güneyimizde yaşanan savaşlar, seçimler, Trump’ın gelişi piyasaları çok karıştırdı. Bunlar ne kadar politik olsa da bizim sektörümüze etki ediyor. 2024’ün iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Dünyada bu krizler sık olur. Türkiye olarak alışığız. İhracatçıya en sıkıntı veren şey, kurların olması gerektiği gibi artmaması oldu. Bu maliyetlerimizi negatif etkiledi. 2024’ü kısaca şöyle değerlendirebiliriz; Türkiye pahalı üretici konuma geliyor maalesef. Tekstil bizim için çok önemli bir sektör. İstihdam sağlayan, her kesime ekmek veren bir sektör. Sektörümüzün stratejik önemi var. 2025’e büyük bir heyecanla hazırlandık. Dekorasyonlarımızı yaptık, müşterilerimiz geldi. Koridorlar biraz tenhaydı, taksi oteller restoranlar tenhaydı. Herkesin beklentisi var. Alman ekonomisi seçime hazırlanıyor. Belirsizlik var.

2025’i Vanelli olarak iyi değerlendirebiliriz. Bizim özelliğimiz geç tutuşur FR ürünler, oteller ve restoranlarda kullanılan ürünler ana ürün grubumuz. İyi bir koleksiyon hazırladık. Kontrat işlerinde özel bir yerimiz var. Onu korumaya çalışıyoruz. Bu sene natürel ürünler öne çıkmaya başladı. Parlak tüller parlak perdelerden ziyade, natürel pamuk keten görünümlü ürünler öne çıktı.

Necip Şahin

Ekart Tekstil YKB

Vize sorunları ve savaşlar Avrupa fuarlarını zorluyor

Fuarlarda dünya çapında düşüş var. Ev tekstilinde var. Ziyaretçi sayısı, iş hacmi bakımından. Yüzde 20 giriş sayılarında düşüş var geçen seneye kıyasla. Türkiye içindeki fuarları canlandırmak için artık iyi düşünmek lazım. Bizim fuarlarımızda Avrupalı müşterilerimizi kazanmak için düşünmek lazım. Strateji belirlemek lazım. Mayıs ayında düzenlenecek Hometex fuarı bu açıdan önemli. Avrupa fuarları epey kan kaybetti. Vize sorunları yaşandı, savaşlar zorluyor. Firma bazında çok kötü diyemeyiz, piyasada pazarımız var. Müşteriler geliyor ama yeni müşterimiz pek olmuyor. Dünyada değişen durumlardan payımıza düşeni almaya çalışıyoruz. Yeşil enerji, düşük karbonlu üretime yönelik yatırımlarımız var. Yapay zeka ile ilgili Ar-Ge çalışmaları var. 2025 yılını ikiye bölmek lazım ülkemiz açısından. 2024 ile 2025 ilk yarısı aynı geçer. İkinci yarısı için ise daha olumlu beklentilerimiz var.

Erdoğan Akyıldız

Ustaoğlu Tekstil YKB

Ziyaretçi sayısı düştü, bu durum HOMETEX’e yarar

Fuardan genel olarak memnun kaldık. Çok kötü değildi, çok da iyi değildi. Katılımcı olarak düşüş var Türk firmalarında. Ziyaretçi sayısında düşüş olmasına rağmen direkt alıcı geliyor. Bu sene fuar düzeni ve organizasyonu ise sıkıntılıydı. Vize konusunda sıkıntılar olduğunu gördük. Katılımcılar dahi sıkıntı yaşadı. Bu durum, fuarın giderek kan kaybetmesine sebep oluyor. Gelecek yıllarda böyle bir fuarın yapılmama gibi bir ihtimali de var bence. Bu durum Hometex’e yarar, daha güçlü daha güzel olmasına faydası olur. Fuarımız beklentiyi çok yüksek tutmadığınızda iyi, beklentiniz varsa biraz problemli fuar.

Murat Canik

Canik Group CEO

İki fuarın çakışması katılımcı sayısını düşürdü

Fuarımız geçen senelere nazaran biraz daha sessiz geçti. Ana sebeplerinden bir tanesi, AB’deki temel müşterilerimizin fuarı ile bu fuarın çakışması oldu. Avrupalı toptancıların bu hafta bir başka fuarı var katılımcı oldukları. Bu ayarlanamadı ve iki fuar çakıştı. Müşteri portföyümüz diğer fuarda yer aldı. Gelen müşterilerimiz var ama gelmeyen bir hayli fazla. Aynı hafta olmasın, daha çok ziyaretçi gelsin isterdik. Kötüye alıştırdık, fuar iyi geçti nispeten ama genel olarak iyi değildi. Genelde yabancı ekonomistler, fikir sahibi insanlar 2025 ilk yarısı için kolay olmayacak diyor. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını gevşetmesi ile rahatlar piyasa, yatırım iştahı artar. İşlerde açılma olabilir. Ancak ben yılın zorlu olacağını tahmin ediyorum. Kurla ilgili olumlu bir senaryo çizmedi Merkez Bankası. Enflasyonla mücadele için kurlarda büyük bir hareket beklenmemesine dair izlenim sergiledi. Ancak enflasyonun kurla alakalı olmadığını düşünüyorum. İhracatçı için zorlu bir yıl olacak, inşallah hak eden firmalar ayakta kalır.

Davut Gürkan

Gürkan Brode YKB

HOMETEX daha kıymetli hale gelecek

Fuarın tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyoruz. 20 yıldan beri fuarın katılımcısıyız. Son yıllarda fuarda ziyaretçi sayısının azalması, Türk firmalarını farklı düşünmeye sevk ediyor. Bir önceki yıla göre yüzde 15 düşüş var katılımcı sayısında. Türk firmaları Heimtextil’in vazgeçilmez unsuru. Bu sene 250’ye yakın Türk firma, 100’e yakın Bursa firması vardı. Önemli bir yer tutuyor firmalarımız. Bu düşüşe rağmen Türkiye metrekare bazında, kapladığı alan itibariyle fuarda ilk sırada. Ziyaretçi sayılarının azalmasında Almanya’nın vize uygulamaları birçok sektör temsilcisini endişeye sevk ediyor. Bu politika böyle devam ettikçe ziyaretçi sayısı daha da düşecektir. Firmalar bu durumdan etkileniyor. Vize alıp gelemeyen katılımcı firmalarımız oldu. Yine Ortadoğu, Rusya’dan müşteriler gelemiyor. Bu durum da katılımcı firmaları farklı düşünmeye sevk ediyor. Önümüzdeki süreçte sektörümüzün dünya çapındaki organizasyonu olan KFA ve TETSİAD organizasyonu ile yapılan HOMETEX’in çok daha kapsamlı, Avrupa’yı kapsayacak şekilde büyütülmesi fuarı vazgeçilmez yapar. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. Hometex daha kıymetli hale gelecek. Değişen trendler, pazarlama tekniklerinin gelişmesi, ziyaretçilerin farklı beklentilerle fuarlara gelmesi Hometex’in ön plana çıkmasını sağlıyor. Burada da dünya trendlerini görmüş olduk. Türk firmaları trendleri, koleksiyonları ve ürünleriyle diğer ülkelerden çok farklı bir konumda. Bu fuarda öncü olduğumuzu bir kez daha gördük, bu bizi sevindiriyor. Bu büyük potansiyeli Türkiye’de değerlendirmek çok daha iyi olacaktır. Devletimizin destekleri ve teşvikleri ile inşallah daha güzel neticeler alacağız. Ev tekstili grubunda ciddi yol kat etmiş öncü firmalarımız var. “Made in Türkiye” algısı çok kuvvetli, aranan bir unsur oldu. Dünyada ticaret devam ediyor. Bunu iyi değerlendirip, kapsayıcı ve potansiyeli yüksek ürünlerle dünya ticaretine yön vermeye devam edeceğimizi düşünüyorum.

Irmak İrman Gazioğlu

Minteks YKÜ

Tekstildeki deneyimimizi giyime de taşıyacağız

Minteks olarak, 2025 yılına Heimtextil fuarında sergilediğimiz zarif ve yenilikçi koleksiyonlarımıza dikkat çekerek başladık. Heimtextil, hem koleksiyonlarımızı sergilemek hem de sektördeki yenilikleri yakından takip etmek için önemli bir fırsat oldu. Paris’te düzenlenecek Maison&Objet fuarına da ziyaretçi olarak katılarak global tasarım trendlerini yerinde inceleyeceğiz. Şubat ayında katılacağımız İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı için oldukça heyecanlıyız. Tekstil sektöründeki deneyimimizi giyim alanına da taşıyarak uluslararası başarı elde etmeyi hedefliyoruz.

Arda İrman

Minteks YKÜ

Fuar verimli geçti, doğru yoldayız

Heimtextil, hem eski müşterilerle bağları güçlendirmek hem de yeni iş birlikleri oluşturmak açısından verimli geçti. Fuarda özellikle Avrupa ve Amerika’dan birçok zincir mağaza temsilcisi ve toptancı firmayı ağırladık. Yeni koleksiyonlarımızın global pazarda gördüğü ilgi, doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Şimdi, hazır giyim alanında da güçlü adımlar atmaya hazırız.

İbrahim Burkay

BTSO ve Burkay Tekstil YKB

HOMETEX’de 11 holün tamamı doldu

2024, tekstil sektörümüz için zorlu bir yıl oldu. Artan maliyetler ve düşük döviz kurları ihracatımızı olumsuz etkiledi. Ancak Türk tekstil sektörü, tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımıyla dönemsel zorlukları aşacak güce sahip. Ülkemiz, ev tekstili sektöründe hala dünyanın en önemli üretim ve ihracat merkezleri arasında. 2025 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye için zorlu sürecin rahatlamasını ümit ediyoruz. İnşallah yılın ikinci yarısında gerek Bursa gerek ülkemiz için çok daha farklı konu ve gelişmeleri konuşuyor olacağız.

Avrupa’daki fuarlarda son dönemde ciddi bir ivme kaybı var. Fuarlar her geçen yıl küçülüyor. Bunu Almanya’da Heimtextil’de bir kez daha görmüş olduk. Burada özellikle uygulanan katı vize politikalarının etkisi çok büyük. Diğer taraftan Avrupa fuarlarında yaşanan bu küçülme Türkiye’deki fuarları ise olumlu etkiliyor. Uluslararası katılımcılar, ziyaretçiler Türkiye’deki fuarlara yöneliyor ve bizim fuarlarımız büyümeye devam ediyor. KFA Fuarcılık şirketimizin organizasyonunda, TETSİAD tarafından düzenlenen Hometex Ev Tekstili Fuarımız’da bu sene de 11 holün tamamı doldu. Fuarımıza çok fazla talep var.

Necat Altın

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı

Tasarımlarımız, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti

Zorluteks olarak fuarda, lisanslı Disney Home Koleksiyonu ile farklı yaş gruplarına hitap eden geniş bir ürün yelpazesini sunduk. Koleksiyon, tek kişilik nevresim takımları, battaniyeler, pike takımları, yatak örtüleri, dekoratif kırlentler ve yorgan setlerinin yanı sıra bebek kategorisinde müslin setler, nevresim takımları ve havlu pançolar gibi özel ürünler içeriyor. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Frozen, Cars, Toy Story, Dumbo, Bambi, Winnie the Pooh, Lion King, Spiderman, Star Wars ve The Mandalorian gibi sevilen karakterlerin yer aldığı tasarımlar, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Premium markamız Valeron’un yatak ve banyo grubu ürünleriyle de Heimtextil 2025’in en dikkat çeken stantlarından birine ev sahipliği yaptık. Rengini, doğanın ahenginden alarak tasarlanan 2025 Valeron Nevresim Koleksiyonu ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Ayrıca otel tekstiline yönelik özel bir bölüm, otel grubu ürünlerine odaklanan çözümleriyle profesyonellerin dikkatini çekti.

Korteks de, Heimtextil Fuarı’nda çevre dostu ve sürdürülebilir iplik çözümleriyle büyük ilgi topladı. Sektördeki öncü rolünü, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı ürünlerle bir kez daha pekiştiren Korteks, geri dönüşümlü iplik markası Taç Reborn, doğada biyobozunur özelliklere sahip Taç Bioloop ve susuz renklendirme teknolojisiyle üretilen Dope Dyed iplikleriyle fuarda öne çıktı. Bu ürünler, sadece çevresel etkileri minimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda üretim süreçlerinde enerji ve su tüketimini azaltarak, kaynakları daha verimli kullanmayı amaçlıyor. Ayrıca Korteks’in sürdürülebilirlik anlayışı, ürünlerinin çevreye duyarlı olmasını sağlamakla birlikte, tüm üretim süreçlerinde çevreye olan etkilerini azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, şirketin sektördeki sürdürülebilirlik liderliğini pekiştirirken, tekstil endüstrisinin geleceği için örnek teşkil ediyor.

Gonca Serüven

Saçlı Tekstil İhracat ve Pazarlama Müdürü

Hometex'in önemi daha da arttı

Heimtextil fuarı kozmopolit ziyaretçi profili, yeni trendleri ve profesyonellerin katılımıyla halen dünyanın en büyük ev tekstili fuarı olma özelliğini koruyor. Bu fuara 20 yıldır katılıyorum ve bu yıl ziyaretçi sayısında ciddi azalma olduğunu gözlemledim. Bunun bir nedeni de vizelerde yaşanan sıkıntılardan kaynaklı. Özellikle yoğun ihracat yaptığımız Orta doğu bölgesinden ziyaretçi sayısı azdı. Bu durumun Hometex Fuarı'nın ziyaretçi sayısını ve potansiyelini daha da arttıracağını düşünüyorum. KFA Fuarcılığın başarılı organizasyonu ile Hometex Fuarı git gide daha büyük önem arz ediyor. Bu yüzden Hometex Fuarı'na yeni ürün ve kalitelerde çok daha iyi hazırlanmamız gerekli. Türkiye’de maliyetlerin artışı, kur baskısı ve fiyatlarımızın asyalı üreticilere nazaran çok daha yüksek kalması nedeniyle siparişlerin o bölgelere kaydığını görüyoruz. Ülkemizin coğrafi yapısı, kaliteli ve hızlı üretimi, iyi servisi ile tekstilde dünyada önemli bir yere sahip. Bu avantajları en iyi şekilde değerlendirebilirsek içinde bulunduğumuz bu zor dönemi ancak bu şekilde atlatabiliriz. Doğru fiyatlama yapan, yeni ürün geliştirebilen ,küçük büyük denemeden gelecek tüm siparişlere yanıt verebilen firmaların şu süreçte güçlenerek ayakta kalacağını düşünüyorum. Umarım Heimtextil Fuarı'ndan tüm katılımcılar emeklerinin karşılığını alabilirler.